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Музей космонавтики открыл электронную продажу билетов
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Музей космонавтики открыл электронную продажу билетов 

Москва24 27 июня 2018
Фото: Москва24
На сайте Музея космонавтики появилась функция заказа билетов. Электронный билет позволит увидеть основную экспозицию и временные выставки.
Посетителям необходимо распечатать электронный ваучер и обменять его на билет в кассе. Срок действия электронного ваучера составляет 30 дней со дня оплаты.
С середины июля ваучер можно будет распечатать в специальном терминале на входе в музей.
Услуга доступна на английском языке и распространяется только на билеты за полную стоимость. Льготные билеты можно приобрести в кассе музея.
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