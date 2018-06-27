Музей космонавтики открыл электронную продажу билетов

На сайте Музея космонавтики появилась функция заказа билетов. Электронный билет позволит увидеть основную экспозицию и временные выставки.

Посетителям необходимо распечатать электронный ваучер и обменять его на билет в кассе. Срок действия электронного ваучера составляет 30 дней со дня оплаты.

С середины июля ваучер можно будет распечатать в специальном терминале на входе в музей.

Услуга доступна на английском языке и распространяется только на билеты за полную стоимость. Льготные билеты можно приобрести в кассе музея.