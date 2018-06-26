Фестиваль «О, да! Еда!» снова состоится в Питере

21 и 22 июля в Приморском парке Победы вновь пройдет Большой летний фестиваль «О, да! Еда». Темой мероприятия в этом году станет международное гастрономическое движение — Slow Food.

Фестиваль традиционно разделен по тематическим зонам — кулинарная сцена, где будет представлен «Театр Вкуса» с мастер-классами известных шеф-поваров Санкт-Петербурга, а также пройдет серия кулинарных поединков. Лекторий тематически поделят по дням. В первый, 21 июля, выступления спикеров посвятят Slow Food. Во второй день, 22 июля, лекторий переименуется в «Грабли», где петербургские рестораторы расскажут о самых страшных ошибках в ресторанном бизнесе.

Главным событием фестиваля станет приезд Карло Петрини, человека года по версии журнала Time , посла доброй воли ООН , писателя, основателя движения и идейного вдохновителя международного гастрономического движения Slow Food, которое поддерживает местные традиции питания, экологию и фермерство. Slow Food — это философия «Вкусной. Чистой. Честной» еды и умения жить в моменте.

В Петербурге в 2018 году «О, да! Еда!» пройдет в шестой раз, а к Северной столице присоединятся еще десять городов России — Москва, Екатеринбург, Владивосток, Казань, Нижнй Новгород, Великий Новгород, Иркутск, Севастополь, Абрау-Дюрсо и Ессентуки.