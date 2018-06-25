Манеж в день своего рождения устроит бесплатный вход на выставку «Петербург 2103»

26 июня в ЦВЗ «Манеж» будет организован бесплатный вход на масштабную урбанистическую выставку «Петербург 2103», в создании которой также принимал участие Университет ИТМО. Куратором выставки является архитектурный критик и колумнист «Собака.ru» Мария Элькина

Бесплатный вход на один день — это подарок Манежа городу в честь дня рождения: на этой неделе исполняется 2 года с момента открытия обновленного зала. Экспозицию можно будет увидеть с 11:00 до 17:00. Кроме того, 26 и 27 июня каждый 50-й посетитель получит в подарок толстовку одного из прошедших выставочных проектов Манежа.

«Петербург 2103» — мультимедийная выставка о прошлом, настоящем и будущем города, которая открылась 20 июня и продлится до 15 июля. На экспозиции, в частности, размышляют на тему того, как будет выглядеть город в год своего 400-летия. Мария Элькина раскрыла нам генплан экспозиции, узнать подробнее о ней можно в нашем материале.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.