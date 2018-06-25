В Иркутске пройдет фестиваль кавказской культуры

В Иркутской области в августе планируют провести Фестиваль кавказской культуры. Он будет включать спортивные состязания, выставки и дегустации.

Фестиваль организует Культурный центр народов Дагестана «Горная Страна», который в 2017 году выиграл грант на реализацию этого проекта. Соорганизатором мероприятия выступает Чечено-ингушский центр «Вайнах». Местом проведения фестиваля станет Иркутск.

Планируется, что фестиваль будет длиться три дня, во время которых будут организованы различные спортивные соревнования, научная конференция, выставка «Галерея Кавказ». Гости фестиваля также смогут попробовать блюда национальной кухни Кавказа и принять участие в мастер-классах.

В завершение состоится праздничный концерт и церемония награждения участников, сообщается на сайте культурного центра.