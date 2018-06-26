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Костромичи смогут полетать на воздушных шарах во время фестиваля
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Костромичи смогут полетать на воздушных шарах во время фестиваля 

Kostroma.Today 26 июня 2018
Фото: Kostroma.Today
В ходе дня города Нерехты пройдет фестиваль воздухоплавателей, узнал KOSTROMA.TODAY. Он запланирован на начало августа.
Ежегодный фестиваль воздухоплавателей в Нерехте приурочен к легендарному полету воздухоплавателя Крякутного. В прошлом году в честь него даже открыли музей.
Фестиваль пройдёт 4 августа, точное расписание пока неизвестно. Возможность подняться над Нерехтой и увидеть её с высоты птичьего полёта будет у всех желающих, сообщает сайт eventsinrussia.com.
В прошлом году фестиваль проходил с 4 по 6 августа.
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