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В Петербурге покажут лучшие спектакли Чеховского фестиваля, «Золотой маски» и театров со всего мира
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В Петербурге покажут лучшие спектакли Чеховского фестиваля, «Золотой маски» и театров со всего мира 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Петербург в 2019 году примет XI Театральную олимпиаду. В город с июня по ноябрь будут съезжаться театры из разных стран мира
Презентацию международного события планируют провести на Петербургском международном культурном форуме.
В программе Театральной Олимпиады запланированы не только гастроли театров из Великобритании, Нидерландов, Бельгии, Франции, Германии, Италии, Австрии, Венгрии, Польши, Румынии, Греции, Израиля, Китая и Японии. Это будет марафон фестивалей: лучшие постановки представит Чеховский фестиваль и «Золотая маска» (Москва), полностью в Петербурге пройдет фестиваль Нового европейского театра NET (Москва), а из петербургских фестивалей участие примут «Звезды белых ночей», «Балтийский дом» и «Точка доступа». В программе будут также научно-образовательные события и спектакли уличного театра.
Россия уже принимала Театральную олимпиаду 2001 году в Москве. Это был театральный чемпионат мира: на гастроли приехали 150 театров из 50 стран мира, а для уличного карнавального шествия на Тверской снимали провода. На следующий год — год Театра — XI Театральная олимпиада пройдет в Петербурге. Одним из главных организаторов станет Александринский театр: его художественный руководитель Валерий Фокин — единственный представитель России в международном оргкомитете Театральной Олимпиады, куда входят Тадаши Сузуки, Ян Фабр, Теодорас Терзопулос, Роберт Уилсон и Хайнер Геббельс.
По материалам «Фонтанки»
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