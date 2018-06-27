Какой он — фестиваль исторической реконструкции

Если вам не чужда история, то, услышав этот топоним, вы сразу же вспомните о полосатых парусах на узких кораблях викингов, чьи носы были украшены головами сказочных чудовищ, услышите звон кольчуг и непривычную северную речь.

Старая Ладога. Человек несведущий, напрягая память, может быть, вспомнит о небольшом селе в Волховском районе Ленинградской области. Это в лучшем случае. А если вам не чужда история, то, услышав этот топоним, вы сразу же вспомните о полосатых парусах на узких кораблях викингов, чьи носы были украшены головами сказочных чудовищ, услышите звон кольчуг и непривычную северную речь, и словно воочию увидите суровых бородатых северных воинов, сжимающих намозоленными ладонями рукояти длинных прямых мечей.

Ведь именно это место считается сторонниками норманнской теории развития Руси колыбелью русского государства — здесь когда-то причалили ладьи Рюрика и его дружины. Того самого легендарного вождя отряда северных воинов (точный статус его до сих пор не известен историкам, то ли он был конунгом — в русском варианте князем, то ли ярлом — боярином), который стал родоночальником династии Рюриковичей, правивших Русью до начала XVII века, — то есть более 800 лет.

Крепость Альдейгьюборг

ВМ

Скандинавы называли Ладогу «Альдейгьюборг». И люди здесь жили за несколько столетий до того, как вокруг Москвы была построена первая — еще деревянная — стена.

В Старою Ладогу со всех концов страны уже в пятнадцатый раз собрались представители исторических клубов, занимающихся воссозданием быта и воинского дела Раннего Средневековья. Каких костюмов здесь только нет. Русичи — первые обитатели Ладоги в вышитых рубахах и с тяжелыми серебряными гривнами на шеях, суровые бородатые скандинавы в широких полосатых — под стать парусам их кораблей-драккаров — штанах, хазары в изукрашенных шелками халатах, норманнские воины с длинными прямыми мечами на украшенных бронзовыми бляхами поясах и даже представители могучей в те годы Византийской империи. Всего на фестиваль собралось почти 400 человек, из которых двести — бойцы, приехавшие померяиться силой друг с другом как в поединках, так и в групповых сражениях.

Историчный лагерь, где почти все — начиная от шатров и заканчивая столами, лавками и даже ложками, которыми бородатые участники фестиваля с аппетитом уплетали мясное варево из котелков, воссоздано по археологическим образцам, расположился на расстоянии около километра от ладожской крепости. Там же раскинулись торговые ряды, где все желающие могли приобрести все — от игрушечного деревянного меча до точного железного макета средневекового оружия, а еще работы литейщиков — поясные наборы, фибулы, пряжки, подвески, выделанные шкуры от куницы до медведя…

— Мы не ехали специально на фестиваль — хотели посетить местные святыни (помимо нескольких старинных храмов, в Старой Ладоге расположены два действующих монастыря — мужской и женский. — «ВМ»), однако с удовольствием и на бои посмотрели, и по торговым рядам прошлись, — рассказал спецкору «ВМ» зритель Иван Мезенцев, — впервые подержал в руках меч. Признаться, думал, что они были намного тяжелее. А вот шлем носить, судя по всему, было тяжело. Как представлю, что в таком несколько часов ходить — аж шея ныть начинает.

Участники фестиваля также в основной своей массе остались довольны.

— Порадовало состояние крепости — она очень хорошо реконструирована и продолжает восстанавливаться, — поделился со спецкором «ВМ» Роман Иванов из клуба «Русская дружина», — правда, туристическая инфраструктура пока страдает. Надеюсь, и с этой проблемой со временем справятся.

Нормандские рыцари

ВМ

В 12:00 объявлен общий сбор, и часа за полтора до этого лагерь начинает просыпаться. Самые отважные идут купаться в холодных и темных от торфа водах Волхова, который неподалеку от Старой Ладоги впадает в Ладожское озеро (скандинавы и древние русичи называли его морем Нево). Другие спешно доделывают снаряжение — подшивают оторвавшиеся ремешки и пряжки, проверяют, как сидят шлемы. Ведь скоро в бой! И пусть «война» (как называют маневры с использованием макетов оружия сами реконструкторы) ведется до одного удара. Все равно от качества и правильной подгонки снаряжения часто зависит победа, а иногда — здоровье.

Шутка ли — получить мечом или топором по голове, с которой не вовремя слетел шлем. К счастью, в этот раз обошлось без серьезных травм — синяки и ушибы не в счет. Не спеша вместе с бойцами межклубного объединения «Дружина Гиты Гарольдовны» (английская принцесса — дочь последнего английского короля Уэссекской династии и первая жена русского князя Владимира Мономаха. — «ВМ»), объединившего реконструкторов Санкт-Петербурга и Москвы, начинаем собираться.

Сначала поддоспешные стеганые куртки, потом — кольчуги, и в последнюю очередь — шлемы. На спинах — длинные каплевидные щиты, в руках — копья и секиры. Нормандские рыцари к бою готовы!

Строй закованных в железные кольчуги воинов как будто сошел со старинной гравюры. Единственное отличие — копья не блестят на солнце, потому что на наконечники в целях безопасности надеты специальные защитные кожаные чехлы. Осталось всего ничего — в броне протопать километр или полтора до ладожской крепости. Однако и это испытание позади. А впереди — сеча во дворе Ладожской крепости.

Щитом об щит На стенах и вокруг огороженного ристалища столпились несколько сотен зрителей. До начало боя остается всего несколько минут. Для затравки отдельные дружины показывают мастерство — строевой бой, стрельба из лука, владение мечом и копьем. А посередине поля встречаются двое. Это попытка воссоздать легендарную встречу Рюрика и ладожского правителя Гостомысла. Две дружины замерли по обеим сторонам широкого крепостного двора. Издалека не слышно разговора, но все понятно и так.

Вот «Рюрик» потрясает мечом и показывает в сторону своей дружины с «вендскими соколами» на круглых щитах. «Гостомысл» что-то отвечает ему, кладя руку на черен меча. Рюрик сплевывает на землю и уходит к своим. Значит — бою быть. Спустя несколько секунд с тетив луков срываются первые стрелы, а сблизившиеся дружинники пытаются поразить противника короткими дротиками — сулицами. Копья ударяются о щиты. Вот первая «жертва» вываливается из строя и падает вперед — его настигла меткая стрела.

В моих руках — длинное копье. Из-за строя щитовиков пытаюсь поразить противника, одновременно не подставившись под вражеский удар. Противник принимает копье на щит. Ответный удар отражает боец, стоящий впереди. Наконец подлавливаю момент, когда стоящий рядом копейщик отводит в сторону оружие врага. Точный укол в грудь воина в северном шлеме с полумаской, и тело падает на землю. Однако и мне не везет. Сначала под вражеский удар попадает щитовик, стоявший впереди. А потом я становлюсь легкой добычей вражеского лучника, пустившего стрелу мне точно в грудь. В итоге на фестивале победила, как говорится, дружба. Первые два схода остались за дружиной «Гостомысла», на чьей стороне мы сражались. А последние два взяли воины «Рюрика» — сказалось превосходство в числе лучников и их грамотное использование.

Кульминацией фестиваля стала «волчарня» — полторы сотни бойцов разделились на небольшие команды по 15 человек, разошлись по полю и начали биться в режиме «каждый за себя». Здесь хватило ловких фланговых обходов, предательских ударов в спину, временных союзов, которые тут же, на поле, заключались и расторгались. Победили — хитрейшие. Сборная команда викингов отметила победу громкими криками и ударами мечей и топоров о щиты. А потом недавние противники обнимались и братались прямо на поле боя.

А в завершение, скинув насквозь промокшие от пота поддоспешники и подшлемники, целая орава реконструкторов отправилась освежиться в холодные воды Волхова. Очередная битва под Старой Ладогой, повидавшей за свою почти 1300-летнюю историю сотни сражений и стычек, закончилась.

— На историческом мероприятии по раннему средневековью и в самой крепости был впервые. — рассказал "ВМ" перед отъездом с мероприятия питерский реконструктор Алексей Струев, — Отдельная благодарность тем кто ее восстановил. Интересно было пообщаться с участниками фестиваля, которые приезжают и пусть на короткий момент, но стараются ощутить себя викингами или русичами, готовят средневековую пищу и стараются соблюдать иерархию и уклад того времени.

СПРАВКА

Скандинавское название Ладоги — Альдейгьюборг. Первое его упоминание встречается в поэме, датированной приблизительно 1010 годом. Первое поселение на этом месте было основано скандинавами в 750-х годах. Вскоре гостей вытеснили местные русские племена. В некоторых списках «Повести временных лет» Ладога названа городом, куда в 862 году был призван на княжение варяг Рюрик, положивший начало династии Рюриковичей, правивших Русью до начала XVII века.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Коровкин, организатор фестиваля

— Фестиваль «Старая Ладога — первая столица Руси» прошел уже в пятнадцатый раз. За эти годы он стал визитной карточкой комитета по культуре Ленинградской области. Конечно, есть еще над чем работать. Хотелось бы больше участников из самых разных регионов России и из-за рубежа. Из хорошего хочется отметить высокий уровень исторической реконструкции участников мероприятия — как элементов костюмов, так и вооружения и защитного снаряжения. Постараемся и в дальнейшем делать качественное мероприятие, интересное и у частникам, и гостям.

ЦИФРА

17 кладов с монетами, датировкой до 833 года, были обнаружены археологами на территории Старой Ладоги.