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Выставка памяти Вячеслава Колейчука откроется в Москве
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Выставка памяти Вячеслава Колейчука откроется в Москве 

Управа Пресненского района города Москвы 1 час назад
Фото: На Пресне
Выставка, посвященная творчеству художника Вячеслава Колейчика, пройдет с 5 июля по 2 августа в Государственном центре современного искусства. Об этом сообщили на официальном сайте музея Москвы.
На мероприятии организаторы представят публике предметы из обстановки мастерской художника, архивные фотографии, аудио — и видеотрансляции.
Гости выставки смогут увидеть наброски, эскизы, и законченные работы Вячеслава Колейчука — художника театра и кино, активного участника объединения «Движение» и одного из самых ярких представителей кинетического направления в искусстве.
Вход платный. Посетить мероприятие можно с 19:30 до 00:00.
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