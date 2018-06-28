Выставка памяти Вячеслава Колейчука откроется в Москве

Выставка, посвященная творчеству художника Вячеслава Колейчика, пройдет с 5 июля по 2 августа в Государственном центре современного искусства. Об этом сообщили на официальном сайте музея Москвы.

На мероприятии организаторы представят публике предметы из обстановки мастерской художника, архивные фотографии, аудио — и видеотрансляции.

Гости выставки смогут увидеть наброски, эскизы, и законченные работы Вячеслава Колейчука — художника театра и кино, активного участника объединения «Движение» и одного из самых ярких представителей кинетического направления в искусстве.

Вход платный. Посетить мероприятие можно с 19:30 до 00:00.