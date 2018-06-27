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Стало известно, когда в Нижний Новгород приедут звезды кино
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Стало известно, когда в Нижний Новгород приедут звезды кино 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
В конкурсной программе фестиваля картины различных форм: от короткометражек и киноальманахов до экспериментального видео и документалистики.
20 июля 2018 года в 18.00 знаменитые гости пройдут по красной дорожке (вход свободный). Звездный состав участников организаторы пока не раскрывают.
В 19.00 в Нижегородском театре драмы состоится торжественная церемония открытия фестиваля (вход по приглашениям).
Во время фестиваля, который продолжится до 26 июля, нижегородцев и гостей города ждёт разнообразная кинопрограмма, встречи с авторами и создателями картин. Фестиваль пройдёт на многочисленных площадках города. По информации организаторов, вход будет бесплатным, по предварительной регистрации.
Список площадок и подробная программа фестиваля будут опубликованы на сайте gorkyfest.ru а также на портале мэрии нижнийновгород.рф.
В прошлом году, как рассказывал NN.RU, фестиваль прошел при пустых залах.
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