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«День Мертвых» пройдет на Красной площади
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«День Мертвых» пройдет на Красной площади 

Рамблер 28 июня 2018
Фото: globallookpress.com
29 июня в центре Москвы на Красной площади пройдет мексиканский праздник "День мертвых". В карнавальном шествии смогут принять участие все желающие.
Как рассказали в Национальном доме болельщиков Мексики, на время праздника красную площадь украсят скелетами и прочей атрибутикой фестиваля. Все желающие также смогут сделать грим в Национальном доме болельщиков с 11.00 до 16.00.
Праздничный карнавал отправится из Гостиного двора на Красную площадь. После окончания шествия участников фестиваля ждут национальные танцы, выступления мариачи, театрализованное представление и многое другое.
Праздник "День мертвых" или Dia de los Muertos проходит ежегодно 1 и 2 ноября. Многие верят, что в этот день души умерших людей могут вернуться в мир живых, чтобы снова увидеть родственников и друзей.
В 2003 году "День мертвых" был включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества.
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