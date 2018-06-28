«День Мертвых» пройдет на Красной площади

29 июня в центре Москвы на Красной площади пройдет мексиканский праздник "День мертвых". В карнавальном шествии смогут принять участие все желающие.

Как рассказали в Национальном доме болельщиков Мексики, на время праздника красную площадь украсят скелетами и прочей атрибутикой фестиваля. Все желающие также смогут сделать грим в Национальном доме болельщиков с 11.00 до 16.00.

Праздничный карнавал отправится из Гостиного двора на Красную площадь. После окончания шествия участников фестиваля ждут национальные танцы, выступления мариачи, театрализованное представление и многое другое.

Праздник "День мертвых" или Dia de los Muertos проходит ежегодно 1 и 2 ноября. Многие верят, что в этот день души умерших людей могут вернуться в мир живых, чтобы снова увидеть родственников и друзей.