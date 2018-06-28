Москвичи выберут лучший образ столицы в кино 

"На портале "Активный гражданин" началось голосование за лучший образ Москвы в современных фильмах. Картина, которую выберут зрители, получит дополнительный балл во время финального голосования жюри. А в июле фильмы-финалисты покажем в сети "Москино", — цитирует ТАСС Собянина.
В лонг-лист конкурса вошли 33 фильма. А в короткий перечень попали только 10 лент. Среди них фильмы режиссеров Федора Бондарчука, Андрея Звягинцева, а также прошлогоднего победителя конкурса Анны Меликян.
Награждение победителей пройдет в рамках всероссийской акции "Ночь кино", которая впервые прошла в 2016 году при поддержке Фонда кино и Министерства культуры РФ. Создатели ленты, занявшей первое место, получат 50 млн рублей. Обладатели второго и третьего места — 30 и 20 млн рублей соответственно.
Приз мэра Москвы "За создание образа Москвы в киноискусстве" был учрежден правительством Москвы 23 июня 2016 года. Участниками конкурса могут стать российские и зарубежные художественные, документальные и анимационные фильмы, сериалы и короткометражки, действие которых происходит в современной Москве.