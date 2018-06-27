Во Владикавказе проведут городской книжный фестиваль

В столице Северной Осетии в эту субботу, 30 июня, состоится первый городской книжный фестиваль. Посетителей ждут новинки книжного рынка, выступления артистов, творческие мастерские и конкурсы.

Фестиваль будет проходить под открытым небом, в Центральном парке культуры и отдыха имени Хетагурова. Впервые на открытой площадке разместятся библиотеки, книжные магазины, издательства, газеты, журналы и авторы, сообщается на сайте городской администрации.

Программа мероприятия включает не только общение с представителями книжной индустрии, но и творческие мастерские, мастер-классы, фрагменты театральных постановок. Посетители также смогут послушать стихи и прозу, в том числе исполняемые самими авторами, и принять участие в конкурсах с призами от партнеров фестиваля.

Вечером на летней эстраде парка состоится концерт сводного военного оркестра. После этого в рамках открытия нового сезона проекта «Кино под открытым небом» состоится показ фильма Рафаэля Гаспарянца «Песни над облаками».