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Во Владикавказе проведут городской книжный фестиваль
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Во Владикавказе проведут городской книжный фестиваль 

«Это Кавказ» 27 минут назад
Фото: «Это Кавказ»
В столице Северной Осетии в эту субботу, 30 июня, состоится первый городской книжный фестиваль. Посетителей ждут новинки книжного рынка, выступления артистов, творческие мастерские и конкурсы.
Фестиваль будет проходить под открытым небом, в Центральном парке культуры и отдыха имени Хетагурова. Впервые на открытой площадке разместятся библиотеки, книжные магазины, издательства, газеты, журналы и авторы, сообщается на сайте городской администрации.
Программа мероприятия включает не только общение с представителями книжной индустрии, но и творческие мастерские, мастер-классы, фрагменты театральных постановок. Посетители также смогут послушать стихи и прозу, в том числе исполняемые самими авторами, и принять участие в конкурсах с призами от партнеров фестиваля.
Вечером на летней эстраде парка состоится концерт сводного военного оркестра. После этого в рамках открытия нового сезона проекта «Кино под открытым небом» состоится показ фильма Рафаэля Гаспарянца «Песни над облаками».
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