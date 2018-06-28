Фестиваль подводной фотографии пройдет в Дарвиновском музее

Любовь морских ангелов и подводный танец кашалотов покажут в Дарвиновском музее, передает Агентство «Москва»

В столице пройдет IV Фестиваль подводной фотографии «Дикий подводный мир». Организаторами мероприятия выступили Дарвиновский музей, Московский открытый фотоклуб и Союз фотографов дикой природы.

Гостям фестиваля обещают показать морских ангелов, дружбу актинии и креветки, ночную трапезу гигантского морского дьявола и подводный танец кашалотов.

Посетители выставки увидят 100 лучших фотографий 50 подводных фотографов из разных стран. Участниками фестиваля являются победители и лауреаты престижных международных конкурсов.

В Москве выставка откроется 9 августа и продлится до 30 сентября, затем «Дикий подводный мир» отправится в путешествие по городам России, сообщили в музее.

Фестиваль уже стал традиционным и ожидаемым событием в культурной жизни России.