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Радио «Комсомольская правда» начнет вещание в Петербурге
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Радио «Комсомольская правда» начнет вещание в Петербурге 

Партнерский материал 27 июня 2018
Фото: Пресс-служба
27 июня впервые за 7 лет в Санкт-Петербурге были разыграны радиочастоты в FM-диапазоне. Победителем конкурса на частоту 92,0 FM стало Радио «Комсомольская правда». FM-вещание радиостанция планирует открыть до конца 2018 года.
Радио «Комсомольская правда» продолжает расширять географию вещания в FM-диапазоне. Федеральная сеть радиостанции насчитывает 60 работающих передатчиков по России от Владивостока до Калининграда и покрывает своим вещанием более 400 населенных пунктов страны. В этом году радиостанция запустит собственный передатчик и в Санкт-Петербурге.
Необходимо отметить, что в Северной столице уже более года действует интернет-радиостудия «Комсомольской правды».
Каждый день в её «эфире» выходят местные новости, информационные и авторские программы. Слушать эти программы можно на питерском сайте «Комсомольской правды» (spb.kp.ru/radio) или через фирменное мобильное приложение Радио «КП». Таким образом, к началу FM-вещания практически всё готово.
Радио «Комсомольская правда» является одной из крупнейших радиосетей с федеральным охватом и лидерскими позициями по динамике роста аудитории среди российских информационных радиостанций. По данным исследовательской компании Mediascope за 2017 год, среднемесячная аудитория радиостанции по всей стране выросла на 22%. Ежедневно Радио «КП» слушает более 1,3 миллиона россиян.
В Москве радио вещает на частоте 97,2 FM. В режиме online «Комсомольскую правду» можно услышать на сайте fm.kp.ru, а также в соцсетях Радио «КП» (Facebook, VK, OK и YouTube).
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