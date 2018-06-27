Радио «Комсомольская правда» начнет вещание в Петербурге

27 июня впервые за 7 лет в Санкт-Петербурге были разыграны радиочастоты в FM-диапазоне. Победителем конкурса на частоту 92,0 FM стало Радио « Комсомольская правда ». FM-вещание радиостанция планирует открыть до конца 2018 года.

Радио «Комсомольская правда» продолжает расширять географию вещания в FM-диапазоне. Федеральная сеть радиостанции насчитывает 60 работающих передатчиков по России от Владивостока до Калининграда и покрывает своим вещанием более 400 населенных пунктов страны. В этом году радиостанция запустит собственный передатчик и в Санкт-Петербурге.

Необходимо отметить, что в Северной столице уже более года действует интернет-радиостудия «Комсомольской правды».

Каждый день в её «эфире» выходят местные новости, информационные и авторские программы. Слушать эти программы можно на питерском сайте «Комсомольской правды» (spb.kp.ru/radio) или через фирменное мобильное приложение Радио «КП». Таким образом, к началу FM-вещания практически всё готово.

Радио «Комсомольская правда» является одной из крупнейших радиосетей с федеральным охватом и лидерскими позициями по динамике роста аудитории среди российских информационных радиостанций. По данным исследовательской компании Mediascope за 2017 год, среднемесячная аудитория радиостанции по всей стране выросла на 22%. Ежедневно Радио «КП» слушает более 1,3 миллиона россиян.

В Москве радио вещает на частоте 97,2 FM. В режиме online «Комсомольскую правду» можно услышать на сайте fm.kp.ru, а также в соцсетях Радио «КП» (Facebook, VK, OK и YouTube).