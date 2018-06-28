Парки Москвы: куда сходить погулять?

Куда в столице отправиться на прогулку? Первыми в голову приходят ВДНХ, Красная площадь и Поклонная гора, но Москва — очень зеленый мегаполис, и интересных парков здесь гораздо больше. Рассказываем о тех, в которых обязательно нужно побывать.

Парк «Останкино»

«Останкино» — один из старейших парков Москвы, здесь находится музей-усадьба, принадлежавшая Шереметевым. В 2014 году в парке прошли масштабные работы по благоустройству. Теперь «Останкино», ВДНХ и Ботанический сад образуют единую парковую зону. Это отличное место для того, чтобы неспешно погулять и насладиться природой, а еще здесь находится крупнейший в Европе скейт-парк под открытым небом.

Парк «Царицыно»

Многие парки Москвы образованы вокруг усадеб. Царицынский дворцово-парковый ансамбль был создан в XVIII веке по приказу Екатерины II. Сейчас эта усадьба находится на территории музея-заповедника и является одним из наиболее известных памятников архитектуры столицы. Также в «Царицыно» располагается единственный в Москве светомузыкальный фонтан, высота которого достигает 15 м. На улицах парка есть множество спортивных и детских площадок, кофейни и рестораны, а пруды оборудованы лодочными станциями.

Терлецкий парк

Один из самых молодых парков столицы, соседствует с Измайловским. На территории этого лесного массива сохранилась реликтовая дубрава, возраст некоторых деревьев там достигает 300 лет. Среди других столичных парков Терлецкий выделяется наличием конного двора, где можно покататься на лошадях, и мини зоопарком, в котором разрешат покормить козлят и кроликов.

Измайловский парк

Это один из самых больших парков столицы, площадь которого составляет более 1500 га. На его территории находится целый каскад прудов: Круглый, где есть остров и лодочная станция, Лебедянский площадью в 16 га, который используется как зона отдыха, Олений, где, по некоторым сведениям, началась история русского флота. С 3 июня здесь начинаются бесплатные занятия йогой для всех желающих.

Природно-исторический парк «Москворецкий»

Самый большой парк столицы, его площадь — 3660 га. Является особо охраняемой природной территорией и включает в себя Москворецкий дендропарк, разделенный на 6 климатических зон, Серебряный бор, где находится самый большой пляж Москвы и разрешено купание, Фили, где находится крупный веревочный парк, Крылатские холмы с сооруженной к Олимпиаде-80 кольцевой велотрассой и другие территории. Здесь можно провести целый день, ведь в этих парках есть все, что нужно для отдыха на любой вкус.

Парк «Покровское-Стрешнево»

В 1978 году «Покровское-Стрешнево» было объявлено памятником садово-паркового искусства. Здесь можно погулять по тихим дорожкам среди деревьев, устроить пикник на одной из полян, отдохнуть на пляжной зоне у прудов или сфотографироваться на фоне усадьбы XVIII века.

Природно-исторический парк «Косинский»

Этот парк является особо охраняемой природной территорией, хотя был создан всего лишь в 2006 году. Здесь находится Косинское трехозерье — комплекс ледниковых озер Белого, Черного и Святого, общая площадь которых составляет 65 га. Белое озеро — самое крупное, его глубина достигает 19 м. В «Косинском» есть все для активного отдыха на воде — катамараны, лодки и клубы парусного спорта.

Долина реки Сходни в Куркино

Этот природный парк в связи со сложностью рельефа делится на две условные зоны. Зимой здесь работает одна из немногих на территории Москвы горнолыжных трасс с подъемниками и учебными спусками. Есть аптекарский огород, сад редких растений и несколько зон отдыха, специально оборудованных для приготовления шашлыка. На территории парка построена сеть экологических троп.

Природный заказник «Воробьевы горы»

В заказнике, расположенном на территории исторической местности Воробьевы горы, находятся Андреевские пруды и экологические тропы. Здесь довольно богатая флора, о которой вы сможете узнать из многочисленных информационных табличек, установленных на маршрутах. Это тихое и очень спокойное место в самом центре столицы, которое сильно контрастирует со своим соседом — парком Горького.

Мещерский парк

В этом парке, расположенном в Одинцовском районе, 465 га смешанного леса гармонично уживаются с развитой инфраструктурой для спорта и досуга. История лесопарковой зоны насчитывает несколько веков, однако облагорожена территория была всего лишь в 2010 году. Здесь обустроены отличные велосипедные трассы, есть веревочный парк и даже спортивно-дрессировочная площадка для собак. Доехать до парка можно на машине по Минскому, Сколковскому или Боровскому шоссе, на электричке от Киевского вокзала до станции «Платформа Сколково» или на автобусе от Филевского парка до остановки «Мещерский пруд».

Парк Горького

Один из самых известных и благоустроенных парков всей России, включает в себя Воробьевы горы, «Музеон» и Нескучный сад. Здесь есть кинотеатр под открытым небом, скейт-парк, эко-клуб для детей, обсерватория, площадки для тенниса (большого и настольного), площадка Reebok Crossfit, беговой клуб Nike, сноуборд-парк Burton, площадка для баскетбола, центр пляжных видов спорта и самая большая песочница в Москве. Жизнь парка насыщена всевозможными событиями — от мастер-классов до масштабных развлекательных программ. «Музеон» — это крупнейший в России музей скульптуры под открытым небом, в его коллекции есть более 1000 работ. Парк выглядит очень современным и атмосферным, вечерами по набережной любит прогуливаться столичная молодежь. Нескучный сад — это пейзажный парк, который сохранился от дворянской усадьбы Нескучное. Сюда стоит идти за неторопливой прогулкой по романтичным дорожкам и живописным мостикам через овраги.

Музей-заповедник Коломенское

Бывшая царская резиденция и вотчина, подмосковное село, а теперь — один из самых известных парков столицы. Здесь находится много историко-архитектурных памятников: Храм Вознесения Господня, включенный в список ЮНЕСКО , водовзводная башня, церковь Святого Георгия с колокольней, Дворцовый павильон 1825 года — единственная сохранившаяся постройка от дворца Александра I, главные ворота летней царской резиденции XVII века, Сытный двор, церковь Казанской иконы Божией Матери, домик Петра I — единственный мемориальный музей столицы, посвященный первому российскому императору. В Коломенском есть смотровая площадка, откуда открывается великолепный панорамный вид на Москву-реку, дубовая роща, живописная набережная и Голосов овраг, о котором ходят разные мистические слухи. В овраге находятся Гусь-камень и Девий камень, которым городская легенда приписывает древнее сакральное значение, и хотя научно это не подтверждено, люди продолжают идти к камням с желаниями и просьбами.

Парк Сокольники

В XVI-XVII веках здесь проходили царские и великокняжеские соколиные охоты, откуда и пошло название местности. В Сокольниках работают Современный музей каллиграфии, экстрим-парк, есть скейт-парк, большой и малый розарий, орнитарий, скалодром, кинологический стадион, веревочный парк и самая большая в Москве крытая картинговая трасса. Парк часто становится площадкой для проведения массовых гуляний и различных развлекательных мероприятий, но, несмотря на развитую инфраструктуру, вы также сможете отыскать тенистые аллеи, тихие кафе и лавочки под навесом деревьев.

Сад «Эрмитаж»

Михаил Жванецкий, Жизнь этого места насыщена событиями, здесь постоянно проходят театральные постановки, музыкальные выступления и другие культурные мероприятия. Тут находится легендарная эстрада «Эрмитаж», где в свое время выступали Владимир Высоцкий, Геннадий Хазанов Людмила Зыкина и другие звезды. На территории сада функционируют три театра и летний кинотеатр. Узнаваемой особенностью сада «Эрмитаж» являются фонари с вензелем «ЯЩ» (по имени основателя сада Якова Щукина), созданные в конце XIX века.

Парк «Зарядье»

Самый молодой парк столицы, создан на месте снесенной гостиницы «Россия». В Зарядье воссозданы четыре ландшафтные зоны России: степь, тундра лес и болото. Есть «Ледяная пещера», где поддерживается минусовая температура, «Заповедное посольство», где людям всех возрастов в увлекательной форме рассказывают о многообразии жизни на Земле, с Парящего моста открывается красивый вид на Кремль, набережную и весь парк, а «Стеклянная кора» создает свой микроклимат и укрывает от непогоды амфитеатр и сад теплолюбивых растений. Все культурно-развлекательные события в парке связаны с природой.