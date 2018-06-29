Планы на выходные: «Большой балет» и вкусная еда

Sobesednik.ru рассказывает о том, что делать и куда пойти жаждущим культурного досуга на выходных 29 июня — 1 июля в Москве.

Выставки

В Центре фотографии имени братьев Люмьер открылась выставка Саши Гусова «Большой балет», про которую мы уже вам рассказывали. Работы Гусова — прекрасная возможность заглянуть за кулисы Большого театра (и не только его) и узнать больше о балете.

В Мультимедиа Арт Музее открылись две новые выставки. В одном из залов можно увидеть работы немецкого фотографа Хайнца Хаека-Хальке, одного из основоположников экспериментальной фотографии. Кроме того, посетители смогут посмотреть на картины, рисунки и графические работы Керима Рагимова в рамках «Человеческого проекта».

Фестивали

С 29 июня в «Музеоне» начинает свою работу международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show. Посетителей ждут выставка работ победителей конкурса и авторские сады знаменитых ландшафтных дизайнеров с мировым именем, конкурс детских мини-садов, мастер-классы и шоу-программа.

Ярмарки

В пространстве «Спейс» на дизайн-заводе «Флакон» 29 июля откроется Porto Bello Market, где посетители смогут побывать на лекциях о дизайне, архитектуре и истории, примерить и приобрести одежду современных дизайнеров, а также попробовать необычные блюда.

Кино

Если вы хотите взять с собой в кино ребенка, то боевиками с драмами, скорее всего, придется пожертвовать ради мультфильма «Распрекрасный принц» и «Осторожно: Гамп!».