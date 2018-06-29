Ещё
Планы на выходные: «Большой балет» и вкусная еда
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Ты водишь!
Комедия
Купить билет
Пылающий
Детектив, Драма
Купить билет

Планы на выходные: «Большой балет» и вкусная еда 

ИД «Собеседник» 29 июня 2018
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru рассказывает о том, что делать и куда пойти жаждущим культурного досуга на выходных 29 июня — 1 июля в Москве.

Выставки

В Центре фотографии имени братьев Люмьер открылась выставка Саши Гусова «Большой балет», про которую мы уже вам рассказывали. Работы Гусова — прекрасная возможность заглянуть за кулисы Большого театра (и не только его) и узнать больше о балете.
В Мультимедиа Арт Музее открылись две новые выставки. В одном из залов можно увидеть работы немецкого фотографа Хайнца Хаека-Хальке, одного из основоположников экспериментальной фотографии. Кроме того, посетители смогут посмотреть на картины, рисунки и графические работы Керима Рагимова в рамках «Человеческого проекта».

Фестивали

С 29 июня в «Музеоне» начинает свою работу международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show. Посетителей ждут выставка работ победителей конкурса и авторские сады знаменитых ландшафтных дизайнеров с мировым именем, конкурс детских мини-садов, мастер-классы и шоу-программа.

Ярмарки

В пространстве «Спейс» на дизайн-заводе «Флакон» 29 июля откроется Porto Bello Market, где посетители смогут побывать на лекциях о дизайне, архитектуре и истории, примерить и приобрести одежду современных дизайнеров, а также попробовать необычные блюда.

Кино

Нынешний четверг оказался богат на кинопремьеры. Так, на большие экраны вышли сразу три американских боевика: «План побега 2» с Сильвестром Сталлоне, «Убийца 2. Против всех» с Бенисио Дель Торо и «Во власти стихии» с Шейлин Вудли. В кино также можно увидеть американские комедии «Ты водишь» и «Книжный клуб», в котором сыграли Дайан Китон и Джейн Фонда.
Если вы хотите взять с собой в кино ребенка, то боевиками с драмами, скорее всего, придется пожертвовать ради мультфильма «Распрекрасный принц» и «Осторожно: Гамп!».
ИД «Собеседник»: последние новости
Эми Шумер: Меня не хотели фотографировать без футболки, но я настояла! Орбакайте вместо Хаматовой в "Двое на качелях": Кристина признается, что ей нелегко Михаил Жванецкий об отношении русских к евреям
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Милые ляпы в советских фильмах
Тест: помните ли вы фильм «12 стульев»34
Тест: вспомните самые известные роли Ахеджаковой5
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки16
«А ты точно актер?»: звезды, пугающие внешностью10
Видео
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
02:57
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
Кино
00:54
Победительницу «Евровидения» обвиняют в плагиате
Концерты
10:05
Что делают с фильмами спецэффекты
Кино
03:59
Милые ляпы в советских фильмах
Кино
10:58
Актеры, которые начинали как футболисты
Кино
11:59
Самые стоящие экранизации книг
Кино
02:57
Как колхозники обогатились на «Вечном зове»
Кино
03:26
Знаменитая певица застряла под потолком на концерте
Концерты
08:23
В кого превращаются актеры из триллеров без грима
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение