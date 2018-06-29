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На ВДНХ покажут выставку работ из Самарского художественного музея
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На ВДНХ покажут выставку работ из Самарского художественного музея 

Волга Ньюс 29 июня 2018
Фото: Южное Медведково
Главный хранитель музея Маргарита Кожевникова рассказала, что впервые за 20 лет в Москву едет такая масштабная коллекция работ. На ВДНХ в этом году запустили проект «Резидент», он покажет зрителю жемчужины столичных и региональных музеев. Самарский пригласили в региональную часть проекта вторым, после Екатеринбургского музея изобразительных искусств, чья выставка «Проверка на прочность» работает в павильоне «Рабочий и колхозница» до начала осени.
Самарский музей не в первый раз отправляет работы на ВДНХ, но в ноябре покажет там сразу более 100 произведений из коллекции. В масштабной подборке будет представлено русское классическое искусство, авангард и восточная коллекция.
"Резидент" — программа межмузейного обмена. Ее участниками в 2018 и 2019 гг. станут более 20 музеев. Проект условно делится на два направления: «Москва» и «Россия» Первыми резидентами ВДНХ стали Государственный музей В. В. Маяковского и Екатеринбургский музей изобразительных искусств. Музей В. В. Маяковского подготовил посвященную поэту выставку «Сотый апрель»: зрители смогут увидеть более 100 экспонатов — фотографии, рукописи, плакаты, рисунки самого Маяковского и посвященные ему произведения его друзей. Екатеринбургский музей изобразительных искусств посвятил свою экспозицию «Проверка на прочность» индустриальной теме в искусстве Урала. Обе выставки открыты по 9 сентября 2018 года.
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