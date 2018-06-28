Главные события предстоящего уикенда

Обозреватель РИАМО выбрала самые интересные события на предстоящий уикенд в столице и в Московской области и узнала, куда сходить в Москве и Подмосковье с 29 июня по 1 июля.

ПЯТНИЦА, 29 июня

Фестиваль садов и цветов «Moscow Flower Show 2018»

Самый яркий фестиваль лета — «Moscow Flower Show 2018» — с 29 июня по 8 июля в седьмой раз пройдет в парке искусств «Музеон». По традиции лучшие эксперты в области ландшафтного дизайна со всего мира представят авторские сады, цветочные композиции и проведут мастер-классы. Впервые за историю фестиваля свои сады построят легендарные мастера Пол Харви Брукс и бессменный председатель жюри MFS Джеймс Александр-Синклер. Также обширную культурную программу подготовила Япония. В честь Чемпионата мира по футболу 2018 на Moscow Flower Show представят трехметровый футбольный мяч из цветов. Также в программе — презентация нового сорта одного из самых красивых цветов в мире — гортензии метельчатой.

Где: Москва, Парк искусств «Музеон»

Цена: от 300 до 600 рублей

Выставка «Большой балет»

Сайт Центра фотографии имени братьев Люмьер

Где: Москва, Центр фотографии имени братьев Люмьер

Цена: от 250 до 500 рублей

Творческий вечер поэтессы Ах Астаховой

Поэтесса Ирина Астахова (сценический псевдоним — Ах Астахова), чьи выступления собирают полные залы в России, Украине, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Франции, Германии, Чехии, Испании и Италии, 29 и 30 июня выступит в Зеленом театре ВДНХ на сцене на воде. Широкая известность к ней пришла в 2011 году, после публикации видеоролика на стихотворение «Тебя хоть там любят?». В 2013 году вышел дебютный сборник стихов «Мужская лирика/Женская лирика», в который вошли стихотворения, написанные от лица героя-сердцееда, и переживания женской натуры. В 2015 году Астахова презентовала второй сборник стихов «Время сменить маршрут» о поиске жизненного пути и секретах достижения состояния счастья. В 2017 году вышло дополненное переиздание сборника «Мужская лирика/Женская лирика», первый тираж которого был раскуплен в рекордные сроки.

Где: Москва, Зеленый театр ВДНХ, сцена на воде

Цена: от 1100 до 3500 рублей

«Приключения Фандорина» в Губернском театре

Спектакль-детектив по роману Бориса Акунина «Левиафан» покажут в Губернском театре 29 июня. После событий Русско-турецкой войны Эраст Фандорин отплывает на судне «Левиафан» в Японию, куда он направлен на службу в качестве секретаря посольства Российской империи. Во время морского путешествия Фандорин снова становится участником детективной истории. По словам худрука театра Сергея Безрукова, в спектакле присутствует образ погибшей невесты Фандорина — Лизы, и борьба со злом, начавшаяся в «Азазеле», для героя продолжается.

Где: Москва, Московский Губернский театр

Цена: от 500 до 3500 рублей

СУББОТА, 30 июня

Концерт в Nike Box Msk

Второй музыкальный слет в пространстве NIKE BOX MSK 30 июня пройдет в Парке Горького. В программе — электронные инди-группы, среди которых экспериментаторы Summer of haze, поэтичная НААДЯ, инди-группа EIMIC и Moa Pillar, которые знамениты «духовным бас-техно». Зарегистрироваться на событие можно на сайте проекта.

Где: Москва, Парк Горького

Цена: по регистрации

Мистический спектакль «Кентервильское привидение»

Мистическая комедия для детей и взрослых по рассказу Оскара Уайлда о том, как американская семья, поселившаяся в родовом английском замке, извела высокородное Привидение, покажут в Губернском театре 30 июня. Спектакль вовлекает зрителя в среду, полную чудес, волшебных метаморфоз, игры, озорства и самых настоящих страшилок. Играть в спектакле предлагается не только актерам, но и зрителям — тут можно побродить самим по Кентервильскому замку и даже встретиться с Привидением. Для экскурсии по замку нужно приходить заранее.

предоставлено организаторами

Где: Москва, Московский Губернский театр

Цена: от 500 до 1000 рублей

II Фестиваль «Русский мир» в Сергиевом Посаде

Второй фестиваль физической культуры народов России и стран Евразии «Русский мир»пройдет 30 июня в Сергиевом Посаде. Фестиваль включен в программу гостеприимства Чемпионата мира по футболу-2018. Лицами фестиваля в этом году станут Федор Бондарчук Михаил Пореченков , за развлекательную часть отвечает певица Пелагея. Председателем попечительского совета фестиваля «Русский мир» является легендарный спортсмен Александр Карелин . Гости смогут принять участиев самом массовом в Подмосковье мастер-классе по кулачному бою, а также в перетягивании каната, городошному и гиревому спорту. Изюминкой станут соревнования по киле — русской игре в мяч руками и ногами с приемами силового единоборства. По нескольким национальным видам спорта будут разыграны сертификаты разных номиналов для приобретения недвижимости в микрорайоне Троицкая слобода в Сергиевом Посаде. Для участия в состязаниях открыта регистрация на сайте Живуспортом.рф.

Цена: бесплатно, по регистрации

Где: Московская область, Сергиев Посад, «Благовещенское поле», мкрн. Троицкая слобода

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 июля

Фестиваль удмуртской культуры «Гербер»

Фестиваль национальной культуры Удмуртии «Гербер» 1 июля пройдет в саду «Эрмитаж» . На фестивале будут работать три зоны — «Сделано в Удмуртии», «Удмуртия заряжает» и «Удмуртия — территория спорта». Посетители смогут увидеть традиционные удмуртские обряды, народные игры, танцы, песни, соревнования, мастер-классы от известных спортсменов. Также на фестивале можно будет продегустировать традиционное блюдо Удмуртии — перепечи и загадать желание настоящему Всеудмуртскому Деду Морозу — Тол Бабаю и его помощнику по имени Лопшо Педунь.

Где: Москва, сад «Эрмитаж»

Цена: бесплатно

Акустический концерт на крыше Парка Горького

Летний акустический концерт финалиста «Новой волны 2017» Shoo, творческого коллектива ART-COLLAGE и Стаса Море 1 июля пройдет на крыше Музея Парка Горького. В программе — презентация клипа «Поезд в Евпаторию». Это совместная работа Shoo и Стаса Море, премьера которой состоялась в конце мая в прямом эфире Первого канала. Главной темой вечера станет море: отдых, песчаные пляжи, запах морского побережья, которое дополнит выступление Стаса Море.

Официальный сайт Мэра Москвы

Где: Москва, крыша музея Парк Горького

Цена: 900 рублей

Сольный концерт Полины Осетинской

Валентина Сильвестрова и Сольный концерт пианистки Полины Осетинской 1 июля пройдет под открытым небом в Зеленом театре ВДНХ. В рамках серии концертов «Неоклассики» пианистка представит произведения Леонида Десятникова , Сергея Ахунова, Антона Батагова Павла Карманова . В свои программы Полина почти всегда включает сочинения композиторов конца XX — XXI века, соединяя их с классикой. В ее творческой биографии выступления с Токийским филармоническим оркестром, Академическим симфоническим оркестром Петербургской филармонии, Государственным академическим симфоническим оркестром им. Е. Ф. Светланова, оркестрами «Виртуозы Москвы», «Новая Россия», Европейской симфониэттой, Веймарской национальной оперой и др.

Где: Москва, «Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде»

Цена: от 700 до 2000 рублей