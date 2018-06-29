Ежегодный фестиваль цветов в ГУМе

С 28 июня по 28 июля в ГУМе пройдет фестиваль цветов: фасад и этажи исторического здания на месяц превратятся в оранжерею. Здание украсят составленные из живых цветов яркие ромбы и узоры: вдоль линий ГУМа расцветут ковры из живых цветов, а фасад от первого до третьего этажа украсят кашпо с петуньями.

Специально для этого события будет выращено 370 000 цветов 17 видов. Периметр цветочных клумб по внешнему фасаду ГУМа будет подсвечен иллюминацией. A для того, чтобы цветы сохраняли свежесть в течение месяца, будет работать специальная система полива с применением технологии сохранения влаги.

Выставка будет интересна и взрослым, и детям.