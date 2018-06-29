Москвичам разрешат гулять по «лежачему» небоскребу

В Москве на территории бывшего завода им. В. А. Казакова планируют построить уникальное здание с пешеходной зоной на крыше. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Здесь появится многофункциональный общественно-жилой комплекс из нескольких кварталов, в центре которого пройдет пешеходный маршрут, расположенный на крыше «лежачего» небоскреба», — рассказал представитель архитектурно-градостроительного бюро.

Пешеходная зона пройдет по центральной оси всей территории через внутренний сад, соединяющий Кутузовский проспект и набережную Москвы-реки.

По словам архитекторов, это будет здание небольшой этажности, планируется, что там разместят объекты обслуживания, кафе, магазины, выставочные пространства и спортивный комплекс, а по крыше можно будет гулять.

Похожее строение уже есть в Москве — на Варшавском шоссе.