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Москвичам разрешат гулять по «лежачему» небоскребу
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Москвичам разрешат гулять по «лежачему» небоскребу 

dom.lenta.ru 29 июня 2018
Фото: dom.lenta.ru
В Москве на территории бывшего завода им. В. А. Казакова планируют построить уникальное здание с пешеходной зоной на крыше. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Здесь появится многофункциональный общественно-жилой комплекс из нескольких кварталов, в центре которого пройдет пешеходный маршрут, расположенный на крыше «лежачего» небоскреба», — рассказал представитель архитектурно-градостроительного бюро.
Пешеходная зона пройдет по центральной оси всей территории через внутренний сад, соединяющий Кутузовский проспект и набережную Москвы-реки.
По словам архитекторов, это будет здание небольшой этажности, планируется, что там разместят объекты обслуживания, кафе, магазины, выставочные пространства и спортивный комплекс, а по крыше можно будет гулять.
Похожее строение уже есть в Москве — на Варшавском шоссе.
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