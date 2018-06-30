Интересные события в Москве в эти выходные

Женская вариация «Друзей Оушена», большой концерт легендарных «Scooter», иммерсивный спектакль о том, как тратил и зарабатывал Пушкин, и другие способы хорошо провести время с субботы по воскресенье.

Фильм «8 подруг Оушена»

Кейт Бланшетт, Режиссер Гэри Росс снял женский спин-офф «Друзей Оушена» с Сандрой Баллок Хеленой Бонэм-Картер и Рианной в главных ролях. По сюжету у Дэнни Оушена, оказывается, была сестра Дебби, сидевшая в тюрьме. Она намерена похитить бриллианты у актрисы Дафны Клюгер во время бала в Метрополитен-музее. А помочь все это провернуть ей вызываются подруги. Всего за четыре дня проката картина собрала свыше 159 миллионов рублей и заняла второе место по кассовым сборам в России и СНГ. Так что смотрите фильм с 21 июня в кинотеатрах Москвы.

Спектакль «Черный монах»

Спектакль, поставленный режиссером Камой Гинкасом в ТЮЗе, идет в Москве чрезвычайно редко. «Черный монах» по повести Антона Чехова в свое время получил много авторитетных театральных наград: премию имени М. Туманишвили «За совершенство в искусстве», «Хрустальную Турандот» и «Чайку». Также спектакль завоевал гран-при на Международном театральном фестивале «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге и приз критики «За лучший спектакль». Действие разворачивается прямо на зрительском балконе. Главный герой, которого играет Сергей Маковецкий , сходит с ума в полуметре от первого ряда, а монах, роль которого исполняет Игорь Ясулович , падает в бездну. Спектакль покажут 30 июня в 19:00, стоимость билетов — от 9900 рублей.

Спектакль «Пушкин и деньги»

Театр. doc поставил иммерсивный спектакль «Пушкин и деньги», в котором рассказывается, сколько во времена Александра Сергеевича стоили рюмка, одна строка « Евгения Онегина », аренда квартиры, платье невесты, дуэльные пистолеты и обед в придорожном трактире. И самое главное — хватало ли на все это Пушкину его жалованья в пять тысяч рублей в год. Начало 30 июня в 16:00. Стоимость билетов — от 600 до 700 рублей.

Проект «Бэкграунд»

До 30 июня еще можно успеть посмотреть проект «Бэкграунд» в Столешниковом переулке. «Бэкграунд» — это pop-up-пространство об урбан-культуре, арт-объект, расписанный ведущими уличными художниками столицы. Каждую неделю — шоукейсы от знаковых музыкальных сообществ города, в числе которых Hyperboloid, «ГОСТ ЗВУК», Fast Food Music и другие. Проект работает с 20:00 до 5:00, вход свободный.

Выставка «Родченко и Степанова. Футбол»

В ГМИИ им. А. С. Пушкина открылась выставка «Родченко и Степанова. Футбол», приуроченная к проведению в России чемпионата мира по футболу. В рамках камерной выставки показано девять графических, живописных и фоторабот на тему футбола и спорта из фонда Родченко-Степановой в отделе личных коллекций. Среди экспонатов, в частности, — фоторепортажи Александра Родченко с физкультурных парадов, визуальное воплощение советского культа атлетизма, а также костюмы, спроектированные для футболистов Варварой Степановой. Стоимость входного билета — 400 рублей.

Концерт группы Scooter

Легендарная немецкая группа Scooter приедет в Москву в рамках мирового турне 25 Years Wild & Wicked Tour. За все время существования коллектив продал более 5 миллионов альбомов, а также установил национальный рекорд Германии по попаданию в музыкальные хит-парады. Шоу состоится 30 июня в 20:00 на площадке Adrenaline Stadium. Стоимость билетов — от 4000 рублей.

Выставка «Скульпторы и livre d’Artiste»