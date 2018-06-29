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На Новой Голландии проведут день Достоевского
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На Новой Голландии проведут день Достоевского 

Собака.ru 29 июня 2018
Фото: Собака.ru
7 июля в Петербурге в девятый раз проведут традиционную городскую акцию «День Достоевского», посвященную одному из величайших русских писателей и героям его произведений.
В мероприятии примут участие Музей Достоевского, Музей городской скульптуры, Михайловский замок, театр «Кукольный формат», городские библиотеки и другие площадки.
Основная часть программы пройдет на Новой Голландии с 12:00 до 22:00. На острове организуют карнавал, мастер-классы для детей, и шествие гигантских марионеток. Кроме того, там покажут спектакль «Идиот» от театра «Эскизы в пространстве» и литературное шоу «ФМД-Театра». На Невском проспекте, а также на Сенной и Владимирской площадях развернется экскурсионная программа «Молодежь — Достоевскому». Полное расписание опубликуют позднее на сайте акции.
Ранее стало известно, что в Петербурге в 2018 году не будут проводить фестиваль «День Д», посвященный Довлатову.
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