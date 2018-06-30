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В Москве отметили «День мертвых»
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В Москве отметили «День мертвых» 

ИД «Собеседник» 30 июня 2018
Фото: sobesednik
29 июня в Гостином дворе прошёл фестиваль «День мертвых», организованный Национальным домом болельщиков Мексики.
sobesednik
Изначально организаторы хотели устроить шествие от Дома Мексики до Красной площади, но в итоге ограничились пространством Гостиного двора. За первые два часа фестиваль посетили свыше пяти тысяч человек. «Думаю, что мы попадём с этой историей в Книгу рекордов Гиннеса», — заявил глава Национального дома болельщиков Мексики Хавьер Руиз Галиндо, приятно удивлённым таким количеством гостей.
sobesednik
Гости мероприятия увидели костюмированное представление и национальные танцы мексиканцев. Для москвичей и туристов готовили традиционные мексиканские блюда. Всем желающим наносили на лицо грим.
sobesednik
«День мертвых — одна из самых старых традиций Мексики, которая началась ещё в доиспанские времена, когда коренные народы Мексики вспоминали своих мёртвых и воздвигали им алтари. Она прошла через колониальную эпоху и достигла наших дней, а в 2003 году стала нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО», — рассказал культурный атташе мексиканского посольства Кристина Фортуни.
sobesednik
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