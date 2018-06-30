В Москве отметили «День мертвых»

29 июня в Гостином дворе прошёл фестиваль «День мертвых», организованный Национальным домом болельщиков Мексики.

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Изначально организаторы хотели устроить шествие от Дома Мексики до Красной площади, но в итоге ограничились пространством Гостиного двора. За первые два часа фестиваль посетили свыше пяти тысяч человек. «Думаю, что мы попадём с этой историей в Книгу рекордов Гиннеса», — заявил глава Национального дома болельщиков Мексики Хавьер Руиз Галиндо, приятно удивлённым таким количеством гостей.

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Гости мероприятия увидели костюмированное представление и национальные танцы мексиканцев. Для москвичей и туристов готовили традиционные мексиканские блюда. Всем желающим наносили на лицо грим.

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«День мертвых — одна из самых старых традиций Мексики, которая началась ещё в доиспанские времена, когда коренные народы Мексики вспоминали своих мёртвых и воздвигали им алтари. Она прошла через колониальную эпоху и достигла наших дней, а в 2003 году стала нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО », — рассказал культурный атташе мексиканского посольства Кристина Фортуни.