Tinder запускает возможность исследования города

Новая акция, организованная создателями приложения Tinder, появится в июле. С помощью дополнения Match the city пользователи сервиса смогут лучше исследовать город.

В приложении будут профили множества городов на выбор. Свайпанув один из них вправо, пользователь сможет посмотреть интересные локации и узнать больше об истории и необычный фактах того или иного места.

Сервис привлекает партнеров для участия в программе. А пользователю будет предоставлен список локаций, в которых он сможет получить какие-либо бонусы — скидки, подарки и многое другое.

В Match the city можно будет исследовать Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Сочи и Казань.