Ещё
Tinder запускает возможность исследования города
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Ты водишь!
Комедия
Купить билет
Пылающий
Детектив, Драма
Купить билет

Tinder запускает возможность исследования города 

Рамблер 30 июня 2018
Фото: depositphotos
Новая акция, организованная создателями приложения Tinder, появится в июле. С помощью дополнения Match the city пользователи сервиса смогут лучше исследовать город.
В приложении будут профили множества городов на выбор. Свайпанув один из них вправо, пользователь сможет посмотреть интересные локации и узнать больше об истории и необычный фактах того или иного места.
Сервис привлекает партнеров для участия в программе. А пользователю будет предоставлен список локаций, в которых он сможет получить какие-либо бонусы — скидки, подарки и многое другое.
В Match the city можно будет исследовать Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Сочи и Казань.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Милые ляпы в советских фильмах
Тест: помните ли вы фильм «12 стульев»34
Тест: вспомните самые известные роли Ахеджаковой5
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки16
«А ты точно актер?»: звезды, пугающие внешностью10
Видео
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
02:57
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
Кино
00:54
Победительницу «Евровидения» обвиняют в плагиате
Концерты
10:05
Что делают с фильмами спецэффекты
Кино
03:59
Милые ляпы в советских фильмах
Кино
10:58
Актеры, которые начинали как футболисты
Кино
11:59
Самые стоящие экранизации книг
Кино
02:57
Как колхозники обогатились на «Вечном зове»
Кино
03:26
Знаменитая певица застряла под потолком на концерте
Концерты
08:23
В кого превращаются актеры из триллеров без грима
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение