Ознакомиться с натюрмортами приглашает Музей русского лубка и наивного искусства

Выставка натюрмортов из собрания Музея русского лубка и наивного искусства открылась в Измайлове.

Для посещения измайловская экспозиция будет работать вплоть до 29 июля. Кроме того, в Музее русского лубка и наивного искусства по-прежнему действует выставка лубка с реконструкцией райка. (Раёк — это небольшой ящик с увеличительными стеклами. Внутри перематывается длинная полоса с изображениями).

Отметим, что Музей русского лубка и наивного искусства создан на основе двух музеев — Музея наивного искусства и Московского музея народной графики. В коллекции музея находится около 1800 экспонатов, относящихся к направлению «наивное искусство» и «аутсайдер-арт».

Адрес: Измайловский бульвар, д. 30.

Цена билета 150 рублей, льготный билет будет стоить — 100 рублей.