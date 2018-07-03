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Ознакомиться с натюрмортами приглашает Музей русского лубка и наивного искусства
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Ознакомиться с натюрмортами приглашает Музей русского лубка и наивного искусства 

Управа района Измайлово города Москвы 3 июля 2018
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Выставка натюрмортов из собрания Музея русского лубка и наивного искусства открылась в Измайлове.
Для посещения измайловская экспозиция будет работать вплоть до 29 июля. Кроме того, в Музее русского лубка и наивного искусства по-прежнему действует выставка лубка с реконструкцией райка. (Раёк — это небольшой ящик с увеличительными стеклами. Внутри перематывается длинная полоса с изображениями).
Отметим, что Музей русского лубка и наивного искусства создан на основе двух музеев — Музея наивного искусства и Московского музея народной графики. В коллекции музея находится около 1800 экспонатов, относящихся к направлению «наивное искусство» и «аутсайдер-арт».
Адрес: Измайловский бульвар, д. 30.
Цена билета 150 рублей, льготный билет будет стоить — 100 рублей.
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