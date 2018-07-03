Ещё
Куценко: «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» станет всенародным
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Ты водишь!
Комедия
Купить билет
Пылающий
Детектив, Драма
Купить билет

Куценко: «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» станет всенародным 

Национальная Служба Новостей 3 июля 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
Фестиваль «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ», который впервые проводится в 2018 году может стать поистине народным. Об этом на пресс-конференции НСН заявил Гоша Куценко — актер, автор-исполнитель, член жюри.
«Думаю, это будет длинная история, народ полюбит эту затею. Мне нравится отсутствие «чудесного» гламура в этой истории, её народность. Это не просто столичная штучка, не какой-то иностранный бренд. Здесь подразумевается авторское начало. Сюда может прийти человек примерно с таким же голосом, как у меня, если он одарён — исполнить авторскую музыку, рэп, сыграть джаз, на скрипке, виолончели, всё что угодно. Здесь все на равных условиях. Самое главное — представить действительно личность Владимира Высоцкого и иметь отношение ко всей палитре человеческого творческого начала. Ты должен петь, танцевать, но, при этом ещё и сочинять. Это конкурс авторов!», — отметил Гоша Куценко.
Ранее на пресс-конференции НСН руководитель Фонда Владимира Высоцкого, председатель жюри, Никита Высоцкий, рассказал, что идею фестиваля «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» придумал президент РФ Владимир Путин. Условия конкурса — на сайте фестиваля vfest.ru.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Власти Москвы: Иностранцы интересуются, где Никольская и где спит Ленин Ахеджакова рассказала, где отметит свое 80-летие Благотворительный марафон проведут в Крыму 8 марта
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Милые ляпы в советских фильмах
Тест: помните ли вы фильм «12 стульев»34
Тест: вспомните самые известные роли Ахеджаковой5
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки16
«А ты точно актер?»: звезды, пугающие внешностью10
Видео
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
02:57
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
Кино
00:54
Победительницу «Евровидения» обвиняют в плагиате
Концерты
10:05
Что делают с фильмами спецэффекты
Кино
03:59
Милые ляпы в советских фильмах
Кино
10:58
Актеры, которые начинали как футболисты
Кино
11:59
Самые стоящие экранизации книг
Кино
02:57
Как колхозники обогатились на «Вечном зове»
Кино
03:26
Знаменитая певица застряла под потолком на концерте
Концерты
08:23
В кого превращаются актеры из триллеров без грима
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение