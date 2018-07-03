Куценко: «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» станет всенародным

Фестиваль «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ», который впервые проводится в 2018 году может стать поистине народным. Об этом на пресс-конференции НСН заявил Гоша Куценко — актер, автор-исполнитель, член жюри.

«Думаю, это будет длинная история, народ полюбит эту затею. Мне нравится отсутствие «чудесного» гламура в этой истории, её народность. Это не просто столичная штучка, не какой-то иностранный бренд. Здесь подразумевается авторское начало. Сюда может прийти человек примерно с таким же голосом, как у меня, если он одарён — исполнить авторскую музыку, рэп, сыграть джаз, на скрипке, виолончели, всё что угодно. Здесь все на равных условиях. Самое главное — представить действительно личность Владимира Высоцкого и иметь отношение ко всей палитре человеческого творческого начала. Ты должен петь, танцевать, но, при этом ещё и сочинять. Это конкурс авторов!», — отметил Гоша Куценко.