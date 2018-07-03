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Нижегородцев приглашают принять участие в семейном фестивале «Мама, папа, я — туристская семья»
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Нижегородцев приглашают принять участие в семейном фестивале «Мама, папа, я — туристская семья» 

Нижегородская правда 3 июля 2018
Фото: Нижегородская правда
Фото: pixabay.comНижегородцев приглашают принять участие в семейном фестивале «Мама, папа, я — туристская семья»7-8 июля 2018 года в курортном городе Железноводске состоится Семейный Фестиваль «Мама, папа, я — туристская семья», приуроченный к самому теплому празднику — Дню Семьи, Любви и Верности.
Организаторы Фестиваля — Автономная некоммерческая организация «Центр проектных инициатив „ДАНКО“ (Ставропольский край, г. Железноводск). В рамках Фестиваля пройдут спортивные турниры по ориентированию, туртехнике, скалолазанию, стрельбе из лука, творческие и кулинарные конкурсы, различные мастер-классы. Желающие смогут принять участие в Фестивале красок и полюбоваться на лазерное шоу! Все дни на Фестивале будут работать фото-зоны и детский городок.
Принять участие в Фестивале могут любые семьи независимо от возраста и количества членов семьи.
Участие в Фестивале — бесплатное.
Все победители и призеры будут награждены призами, предоставленными партнерами и спонсорами Фестиваля.
Подробная информация о программе Фестиваля на сайте организаторов http://icaucasus.ru/фестиваль/.
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