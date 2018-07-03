В саду «Эрмитаж» пройдут «БеспринцЫпные чтения»

25 июля сад "Эрмитаж" в третий раз примет один из самых ярких и харизматичных литературных фестивалей Москвы, который объединил писателей и артистов на одной сцене.

Также прозвучит проза Саши Филипенко, Наринэ Абгарян , Александра Боровского и Евгения Чеширко . Состав участников постоянно дополняется — уже очевидно, что фестиваль 2018 года станет самым масштабным в истории чтений.

Мероприятие будет проходить на двух площадках сада "Эрмитаж":

Зона "Зеленая терраса" (теневая часть сада). Table talk, импровизированное интервьюирование друг друга. Участвуют Александр Цыпкин, Александр Маленков, Александр Снегирев, Марина Кацуба и Вася Аккерман.

Вход на этот своеобразный баттл свободный. 16:00-19:00, 18+

Историческая сцена (сцена "Ракушка"). В 19:00-22:00 пройдут "БеспринцЫпные чтения" с участием авторов проекта Александров Снегирева, Маленкова и Цыпкина и старейшими резидентами: Катериной Шпицей, Максимом Матвеевым и Константином Хабенским.

Кроме этого, Александр Маленков в тандеме с Сергеем Буруновым покажет отрывок из нового проекта "Маленькие люди". Актеры прочтут рассказы Саши Филипенко, Евгения Чеширко и Наринэ Абгарян.

А фестиваль откроет Полина Максимова с Васей Аккерманом в творческом дуэте "Стихи на двоих", поэтическое направление так же дополнит поэтесса из Петербурга Марина Кацуба.

Для того, чтобы получить места в партере необходимо будет купить билет, ну а желающие послушать рассказы, сидя на траве парка, могут сделать это без всяких инвестиций. 18+

"Летний фестиваль — наш любимый проект, потому что с него, по сути, и начались наши фестивальные истории с участием большого количества артистов и писателей. Москва, лето, свежий воздух — что еще надо для идеальных "БеспринцЫпных чтений"! И потом сразу в отпуск. Так что мы собираемся как следует пошуметь! Приходите!" — говорит Александр Цыпкин.