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В саду «Эрмитаж» пройдут «БеспринцЫпные чтения»
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В саду «Эрмитаж» пройдут «БеспринцЫпные чтения» 

Москва24 3 июля 2018
Фото: Москва24
25 июля сад "Эрмитаж" в третий раз примет один из самых ярких и харизматичных литературных фестивалей Москвы, который объединил писателей и артистов на одной сцене.
Актуальную российскую прозу прочитают актеры театра и кино. Традиционно ряд произведений прочтут и сами авторы. В этом году в фестивале примут участие Константин Хабенский, Максим Матвеев, Полина Максимова, Катерина Шпица, писатели Александр Цыпкин, Александр Снегирев, Александр Маленков и Вася Аккерман.
Также прозвучит проза Саши Филипенко, Наринэ Абгарян, Александра Боровского и Евгения Чеширко. Состав участников постоянно дополняется — уже очевидно, что фестиваль 2018 года станет самым масштабным в истории чтений.
Мероприятие будет проходить на двух площадках сада "Эрмитаж":
Зона "Зеленая терраса" (теневая часть сада). Table talk, импровизированное интервьюирование друг друга. Участвуют Александр Цыпкин, Александр Маленков, Александр Снегирев, Марина Кацуба и Вася Аккерман.
Вход на этот своеобразный баттл свободный. 16:00-19:00, 18+
Историческая сцена (сцена "Ракушка"). В 19:00-22:00 пройдут "БеспринцЫпные чтения" с участием авторов проекта Александров Снегирева, Маленкова и Цыпкина и старейшими резидентами: Катериной Шпицей, Максимом Матвеевым и Константином Хабенским.
Кроме этого, Александр Маленков в тандеме с Сергеем Буруновым покажет отрывок из нового проекта "Маленькие люди". Актеры прочтут рассказы Саши Филипенко, Евгения Чеширко и Наринэ Абгарян.
А фестиваль откроет Полина Максимова с Васей Аккерманом в творческом дуэте "Стихи на двоих", поэтическое направление так же дополнит поэтесса из Петербурга Марина Кацуба.
Для того, чтобы получить места в партере необходимо будет купить билет, ну а желающие послушать рассказы, сидя на траве парка, могут сделать это без всяких инвестиций. 18+
"Летний фестиваль — наш любимый проект, потому что с него, по сути, и начались наши фестивальные истории с участием большого количества артистов и писателей. Москва, лето, свежий воздух — что еще надо для идеальных "БеспринцЫпных чтений"! И потом сразу в отпуск. Так что мы собираемся как следует пошуметь! Приходите!" — говорит Александр Цыпкин.
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