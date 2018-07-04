«Станция с собаками»: что иностранцы ищут в Москве

Для многих любителей футбола, которые приехали на чемпионат мира из-за океана или из Европы, запуганной агрессивными СМИ, Россия — это terra incognita. Познавать ее им помогают волонтеры, которые сталкиваются порой с нестандартными вопросами.

Наверняка многие иностранные болельщики, собираясь в Россию, готовились к чему угодно: к холодам и непогоде, неулыбающимся людям, недружелюбным медведям и прочим ужасам, к которым их готовили СМИ или которые просто нарисовало воображение за недостатком реальной информации.

Но приехав в теплые и солнечные города, неподготовленные иностранцы оказались дезориентированными. А тут еще кругом эти улыбающиеся люди, которые так и норовят помочь. Для того чтобы туристы знали, где что искать, и могли обратиться к кому-то с нестандартными проблемами, в городах, которые принимают чемпионат, работают волонтеры.

В Москве к ним чаще всего обращаются с вопросами, как дойти до Красной площади или до Никольской улицы — это место стало негласной точкой сбора всех фанатов. Иногда волонтерам даже просто показывают фотографии веселой толпы из разных стран с вопросом: как туда попасть? Некоторые ищут, где в этом городе "спит Ленин", или где, например, находится "станция метро с собаками" — это Площадь революции, где и без того отполированные части скульптур иностранцы уже начистили до зеркального блеска.

Некоторым — вероятно, особо обаятельным сотрудницам — задают и вопросы типа "Вы выйдете за меня?". А кто-то уточнял, можно ли переночевать в метро, если есть суточный проездной. Бывают и более сложные проблемы: на станции метро "Китай-город" нашли паспорт аргентинского туриста, а потом через посольство нашли и самого иностранца, которому вернули документ.

Список нестандартных ситуаций пополняет богатая география России. Перепутать Ростов-на-Дону с Ростовом Великим — дело нехитрое. Поэтому пара из Швейцарии и заказала гостиницу не в том городе, где проходила игра — а приехали-то они как раз в нужный им город. Растерянные иностранцы попали там на свадьбу, где их накормили и помогли найти новый отель с помощью службы 112.

Перепутали Нижний Новгород с Великим Новгородом два аргентинца, которые пропустили игру своей сборной с Хорватией, оказавшись совсем не там, где нужно. Им тамада не встретился, но зато сам президент России подарил билеты на другой матч с участием команды их страны. Наверное, ради такого и не жалко уехать не туда — зато будет, что рассказать внукам.