Цирковая школа «Трапеция Актуаль» в Парке Горького

В Парке Горького открылась летняя цирковая школа «Трапеция Актуаль»

Этим летом у посетителей Парка Горького появилась возможность посмотреть на мир под другим углом! Каждый желающий сможет совершить головокружительные воздушные полеты на трапеции с высоты птичьего полета, а также попробовать себя в роли настоящего циркового артиста, музыканта и кинооператора. Перевернем лето вместе?

В Парке Горького открылась единственная в России трапеция для воздушного полета и цирковая школа воздушной гимнастики «Трапеция Актуаль». С июня по сентябрь взрослые и дети старше четырех лет могут обучиться азам воздушной гимнастики на территории центрального парка страны.

Ключевым элементом школы является расположенная под открытым небом цирковая трапеция для полета и выполнения гимнастических трюков в воздухе. Конструкция высотой 10 метров и длиной 30 метров создана специально для обучения людей с минимальным уровнем подготовки и желающих полетать в первый раз.

партнерский материал

Занятия в школе «Трапеция Актуаль» станут отличным дополнением к привычным спортивным тренировкам, они сочетают в себе физическую нагрузку, элементы шоу и настоящий адреналин. Тренеры школы помогут всем желающим освоить полеты на трапеции, гимнастику на полотнах, кольце и канате, прыжки на батуте, хождение по тросу и жонглирование. Стоимость одного полета на трапеции составляет всего 500 рублей, а полуторачасовая тренировка в мини-группе стоит 1500 рублей.

Для желающих заниматься регулярно действует система абонементов.

Реализованный в концепции «школа и шоу» проект даст возможность каждому желающему попробовать себя в роли настоящего артиста цирка. В течение лета студенты школы «Трапеция Актуаль» будут принимать участие в вечерних театрализованных шоу совместно с педагогами и профессиональными гимнастами. В эти особенные дни все будет по-настоящему: участники наденут красивые костюмы, нанесут грим и будут демонстрировать мастерство, перелетая с трапеции на трапецию в лучах прожекторов.

Титульным Партнером проекта стал бренд «Актуаль» — освежающие фруктовые напитки. Поэтому на протяжении всего лета на территории школы будут происходить не менее «головокружительные» события и мастер-классы, которые в буквальном смысле зарядят всех посетителей ярким настроением. Сочная и невероятно летняя фотозона станет идеальным местом для креативных фотографий и съемочной площадкой вашего первого клипа.

партнерский материал

На протяжении всего июля посетители смогут научиться читать рэп, освоить самые модные танцевальные направления и даже сделать кавер на песню, которая, возможно, станет хитом этого лета! Завершит летний сезон школы «Трапеции Актуаль» концерт, во время которого самые активные участники челленджа #ПроАктуаль смогут выступить на сцене со звездами и любимыми блогерами!

Чемпионата Мира по футболу, предусмотрена скидка 10% при предъявлении Fan ID» — говорит основатель школы Лев Кассиль. «Сегодня трапеции уже работают в Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Милане и Тель-Авиве. Этим летом обучиться воздушному полету и другим цирковым жанрам смогут и посетители Парка Горького. Специально для футбольных болельщиков, в дни проведения, предусмотрена скидка 10% при предъявлении

Впервые школа воздушной гимнастики «Трапеция» открылась в Москве в мае 2016 года и всего за четыре месяца стала местом притяжения любителей спорта и активного отдыха. Посетителями школы стали более 4000 человек. Уже второй летний сезон школа располагается в центральной части Парка Горького на первой линии от набережной рядом со спортивным центром и пляжным волейболом.

trpz.ru или по тел. +7 499 130 80 65. Получить более подробную информацию о школе, а также записаться на тренировку можно наили по

instagram.com/Trapeze_Actual

facebook.com/TrapezeActual

vk.com/trapeze_actual

#ТрапецияАктуаль

#актуальныйфреш