Чем заняться на выходных

На этих выходных наверстываем упущенное за первый месяц лета (никто ведь не заметил, как пролетел июнь?). Для этого в ресторанах уже организовали экзотическое меню, культурная программа пополнилась креативными выставками, а кинопремьеры радуют новинками на любой вкус. И, конечно, не забыли про Мундиаль. В галерее ищи 4 места, где посмотреть ¼ финала.

Идем кино

Очевидно, что на этой неделе в кинотеатрах по большому счету стоит идти только на один фильм — супергеройскую ленту от студии Marvel — «Человек-муравей и Оса». Но если приглядеться, увидишь и более интересные картины. Триллер «Зверь» и драму «Пылающий» — не просто показывали на Каннском кинофестивале, но при признали его негласными лидерами. Но обо всем как всегда по порядку.

Фильм «Человек-муравей и Оса»

Супергерой Скотт Лэнг, в полной мере освоивший квантувую механику, уже заслужил быть в команде Мстителей. Однако спасать мир ему мешают обычные отцовские чувства и желание дольше быть в родном городе. Каждый в подобной проблеме увидит и себя, а значит, на картину определенно стоит обратить внимание. Выходит она уже 5 июля, поэтому успеть купить билеты нужно здесь.

Фильм «Пылающий»

Снятый по небольшой писательской зарисовке фильм «Пылающий» критики называют глубокой и продуманной картиной с множеством интересных отсылок. Поэтому-то и на фильм стоит идти в настроении философском и вдумчивом.

В основе сюжета простая история — старые знакомые — писатель Джонсу и девушка Чжон Сео Чжун встречаются спустя долгое время. Между ними вновь вспыхивает страсть, но также быстро и угасает.

Самое интересное начинается, когда девушка в поисках себя уезжает в Африку и привозит с собой таинственного незнакомца по имени Бен. Теперь они вынуждены проводить время втроем, а повисшее из-за этого напряжение в воздухе усиливается из-за необычного хобби нового спутника Чжун…

Фильм «Зверь»

Удивительный симбиоз триллира и мелодрамы сочетается в фильме Майкала Пирса «Зверь». Его главная героиня — девушка Молл живет вокруг тихого северного ландшафта — здесь тихо, время будто остановилось, а родные совершенно перестали понимать друг друга. Вдобавок ко всему в окрестностях орудует маньяк.

Круто меняет ход событий встреча Молл с голубоглазым парнем Паскалем. С ним она наконец понимает, что глоток свежего воздуха. Таких эмоций ей давно не хватало.

Но в бочке меда не без ложки дегтя — общественность начинает подозревать, что Паскаль тот самый убийца, и теперь Молл предстоит определиться, на чью сторону встать и кого защищать.

Выставка Алека Монополи в МАММ

Одно из самых громких событий недели — открытие выставки знаменитейшего граффиста Алека Монополи. С 2008 года центральный персонаж в его работах образ Мистера Монополи, которому художник и обязан и славой, и своей фамилией.

В рамках выставки, которая продлиться до 29 июля, гости могут посмотреть 17 картин художника, оценить скульптуру, сделанную в коллабарации с часовым брендом TAG Heuer, а также увидеть эксклюзивные модели часов, вручную разрисованные художником.

Джазовый концерт Chess & Jazz

Если ты далека от футбольной тематики и 7 июля точно не собираешься следить за игрой российской сборной в четвертьфинале, собирайся на крупный фестиваль джазовой музыки Chess & Jazz, который пройдет в саду «Эрмитаж»

Тем более, что здесь выступят сразу два обладателя музыкальной премии Grammy — король живых выступлений Си Ло Грин и Кори Генри со своей группой The Funk Apostles.

При этом главная фишка мероприятия — проведение дискуссионных клубов и проведение шахматных турниров, в которых принять участие может каждый желающий.

Для всех, кто не успел съездить в отпуск или, наоборот, безутешно скучает по песчаным пляжам и яркому солнцу, рестораны подготовили настоящий бум летних обновлений.

Лето в ресторане «Дружба»

В России еще нет арбузов! Ха, как бы не так. В ресторане «Дружба» на Трехгорной мануфактуре знают, где достать эту большую ягоду в лучшем качестве и поэтому смело миксуют ее с необычными вкусами. Так, в новом летнем меню здесь красуется яркий салат из арбуза с сыром фета! Сладкое с соленым, почему бы и нет? Особенно, когда так хочется испытать больше эмоций.

Экзотика Тайланда в Black Thai

А в главном уголке Тайланда в Москве — ресторане Black Thai решили, что гостей и жителей столицы пора приучать к новому экзотическому плоду — джекфруту. В азиатских странах его просто обожают, а заядлые путешественники активно везут его домой.

Теперь необычный вкус фрукта можно в полной мере распробовать в блюдах Black Thai. На основе его пюре здесь готовят пудинг, игристый коктейль, лимонад и даже хрустящие крепы.

Морские удовольствия в «Чретто Море»

Ощутить легкий морской бриз и прикосновение теплых лучей солнца теперь тоже можно прямо в центре Москвы. Ведь здесь за атмосферу курортного оазиса отвечает ресторан «Чретто море», где шеф-повар Владимир Сидоров уже подготовил для гостей специальный отпускной сет.

Для целой компании друзей здесь подают сразу десяток новозеландских устриц, целую фалангу королевского краба и холодное игристое для настроения.