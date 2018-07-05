Четыре музея в Останкинском районе претендуют на звание самых интересных в столице

Среди них — Мемориальный музей космонавтики, и три музея на ВДНХ — Музей кино, Политехнический музей и павильон «Космос». Отдать свой голос за самый интересный музей можно на сайте «Активный гражданин», где проводится опрос москвичей.

Так, при ответе на вопрос «А какой у вас самый любимый московский музей?» можно выбрать до трех вариантов ответа. Кроме музеев, расположенных на территории Останкинского района, в списке представлено еще 24. Среди них — «Московский Кремль», Государственная Третьяковская галерея, Государственный исторический музей и другие. Также предусмотрена возможность указать свой ответ. (иб)