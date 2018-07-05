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Четыре музея в Останкинском районе претендуют на звание самых интересных в столице
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Четыре музея в Останкинском районе претендуют на звание самых интересных в столице 

Управа Останкинского района 5 июля 2018
Фото: Управа Останкинского района
Среди них — Мемориальный музей космонавтики, и три музея на ВДНХ — Музей кино, Политехнический музей и павильон «Космос». Отдать свой голос за самый интересный музей можно на сайте «Активный гражданин», где проводится опрос москвичей.
Так, при ответе на вопрос «А какой у вас самый любимый московский музей?» можно выбрать до трех вариантов ответа. Кроме музеев, расположенных на территории Останкинского района, в списке представлено еще 24. Среди них — «Московский Кремль», Государственная Третьяковская галерея, Государственный исторический музей и другие. Также предусмотрена возможность указать свой ответ. (иб)
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