Планы на выходные: музыка, лето, футбол

Планы на выходные

Первые выходные июля не стремятся радовать нас хорошей погодой, зато обещают порадовать хорошим футболом. А это, согласитесь, тоже неплохо.

Сходить на фестиваль. 7 июля в саду «Эрмитаж» при поддержке Департамента культуры пройдет фестиваль Chess & Jazz. Это единственное крупное музыкальное мероприятие в Москве в период проведения Чемпионата мира по футболу, между прочим! Джазовый lifestyle-фестиваль объединит в себе выступления российских и зарубежных джазовых артистов, шахматы на открытом воздухе, лекторий и лучшие гастрономические проекты Москвы. Хедлайнером фестиваля станет многократный лауреат премии Grammy Си Ло Грин, который впервые приедет в Россию.

Посмотреть спектакль. 7 и 8 июля в 20.00 в культурном центре ЗИЛ состоится премьера спектакля «Транскрипция цвета». Новая постановка инновационна: впервые в истории балета в основе сюжета — объект искусства, который переносится хореографом на театральное пространство, переводя его цвета в движение. Прототипом в качестве отправной точки для написания графика хореографии служит картина AII известного венгерского художника-конструктивиста Ласло Мохой-Надя, которая представлена в перманентной коллекции музея Гуггенхайма в Нью-Йорке. В этот раз Хуанхо Аркес намеренно приглашает в балетную постановку театрального драматурга — им выступает Фабьен Вагт, известная по работе с Яном Фабром . Ведь в качестве основы — абстрактная живопись, не обладающая определенным сюжетом и сложно передаваемая посредством только лишь танцевального искусства.

Узнать, как менялся Китай-город. В конце XIX — начале XX века Китай-город стал главным городским деловым районом, московским «сити». Чем жил и как менялся этот район можно увидеть на выставке «Москва пешком. Из истории Китай-города» в Центре Гиляровского, филиале Музея Москвы. Успейте посетить до 15 августа.

Послушать Гошу Куценко . 6 июля в ресторане Modus состоится живой концерт Гоши Куценко Творчество Куценко и группы «ГК» сложно отнести к какому-то музыкальному стилю, в нем собраны арт-рок, фанк, эйсид-джаз, трип-хоп, рэп, эклектика. Каждый слушатель найдет для себя что-то свое понятное, близкое, для души — от лирики до жесткого рока. Тексты тоже не традиционно песенные, это реальные истории, о жизни, о любви, женщинах, друзьях, расставаниях и встречах, эмоционально яркие и очень личные, но такие узнаваемые и запоминающиеся. Начало в 21.00.

Проверить, как дела в Бразилии. В разгар Чемпионата мира по футболу в залах Музея Москвы открывается выставка об истории столицы самой титулованной футбольной страны. Проект о городе Бразилиа, который уже увидели более 300 тысяч человек в 7 странах мира, будет представлен в Москве до 31 июля. Выставка также приурочена к 190-летию дипломатических отношений между Бразилией и Россией и состоится при поддержке Министерства туризма Бразилии, Министерства иностранных дел и Правительства Бразилии и особом содействии Посольства Бразилии в Москве. Выставка «Бразилиа: от утопии к столице» — это более 300 экспонатов: фотографии, аудиовизуальные материалы, карты, предметы, макеты и скульптуры из публичных и частных коллекций, собранные куратором Даниэли Атаиде.

Поделиться эмоциями. В Парке Горького появился уникальный объект: Экран футбола с Coca-Cola , посвященный Чемпионату мира по футболу-2018. Теперь у болельщиков есть шанс поделиться тем, как они отмечают главный футбольный праздник планеты. Разместить свою фотографию можно тремя способами: сделав фото на стенде активаций Coca-Cola на Фестивале болельщиков FIFA, через приложение ВКонтакте «Футбольный праздник с Coca-Cola», а также прямо в Парке Горького. Популярные музыканты, исполнители гимна Coca-Cola к Чемпионату мира по футболу Баста и Джейсон Деруло будут активно призывать всех поучаствовать в активации и продемонстрировать свою готовность к футбольному празднику.

Покрутить педали (и посмотреть матч). В студии Zaryad можно не только крутить педали с пользой для фигуры и здоровья, но и наслаждаться матчами ЧМ-2018. Например, 6 и 7 июля в 17.00 здесь можно будет посмотреть четвертьфиналы. Создатели спортивной студии предусмотрели все нюансы сайкл-тренировок и создали максимально удобный зал в формате амфитеатра для концертов и кинопоказов. Так что, гол вы точно не пропустите!

Посмотреть футбол на «Стрелке». Смотреть футбол веселее в компании. И сделать это можно, например, в специально организованном пространстве на «Стрелке», где вы почувствуете себя почти как на стадионе. Ну а при покупке пива приятным подарком для болельщиков станут уникальные стаканы BUD Red Light Cups, дополненные ярко-красной подсветкой, для активации которой необходимо извлечь специальный предохранитель на дне стакана. Яркость подсветки зависит от уровня шума — чем он выше, тем ярче светится стакан. Вход на публичные просмотры будет осуществляться по предварительной регистрации. Чтобы зарегистрироваться, следите за анонсами на странице бара «Стрелка» в Facebook.

… или кино про футбол. 8 июля с полудня до полуночи на площадке международного медиа COPA90 пройдет кинопоказ фильмов о футболе совместно с немецким фестивалем 11mm. В течение дня зрителям покажут несколько короткометражных и полнометражных фильмов, снятых за последние 4 года, с момента прошлого чемпионата мира.

Выпить кофе. 8 июля в 16.00 на Экомаркете в Коньково состоится профессиональная дегустация 8 лотов кофе из Панамы. Пять лотов с плантации Janson привезены как образцы с недавно прошедшего мирового чемпионата бариста в Амстердаме WBC2018. Три лота лота от легендарных Ninety Plus Geisha Estates урожая февраль 2018 уже поступили в продажу в сети кофеен Сezve Coffee. На дегустации у гостей будет уникальная возможность попробовать этот кофе. Также Марина Хюппенен расскажет об использовании молекулярной пищевой центрифуги и приготовит свой авторский напиток, принесший ей серебро на мировом чемпионате cezve/ibrik 2018 Дубай.

Сходить на выставку. 5 июля в новом пространстве «Гранатный двор» на Патриарших прудах открылась выставка «Гении Ар-Деко. Парижская Мода». Всего двадцать лет, перед второй мировой войной, в мире господствовал стиль ар-деко. Это время «высокого стиля», чистых линий, дорогих материалов, безупречного вкуса. Стиль ар-деко, пришедший на смену стилю «модерн», охватил все сферы дизайна: архитектуру, интерьер, одежду, автомобили, ювелирные украшения. На выставке будут представлены более 60 оригинальных цветных литографий Бакста, Барбье, Дюфи, Бриссо, Брунеллески и других, а также уникальные шелкографии и скульптуры Эрте (Романа Тыртова), скульптуры Димитрия Чипаруса из частных российских и европейских собраний.

Потренироваться (бесплатно). Outlet Village Белая Дача совместно с фитнес-платформой FITMOST запустил серию бесплатных тренировок. Каждые выходные любой желающий сможет попасть на открытые занятия от самых популярных студий и клубов Москвы: школы шпагата PLASTILIN, спортивного клуба SoulRebel, фитнес-движения #SEKTA и других. Начало в 10.30. Посмотреть расписание и записаться на тренировку можно на сайте FITMOST.

Послушать музыку. 8 июля в 19:00 площадка «Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде» представит концерт Мариам Мерабовой и проекта MIRAIF. Певица Мариам Мерабова — это глубокий бархатный голос, которому подвластно исполнение абсолютно любой музыки! В ее репертуаре фьюжн соседствует с фанком, а блюз абсолютно естественно переплетается с авангардом.

Затусить с айтишниками. Экспериментальный DJ battle между сотрудниками компаний «Эвотор» и QIWI Russia состоится в творческом квартале Vernissage в субботу. Посетители площадки в режиме реального времени выяснят, кто круче качает танцпол и чувствует публику. Начало в 19.00. Ну а с 21.00 все гости смогут посмотреть футбольный матч Россия-Хорватия на большом экране под открытым небом. Сразу после его окончания вечеринка Crazy IT party продолжится.

… или без айтишников. Хедлайнеры фестиваля Burning Man — Concret, KMLN и Holmar — выступят в Москве. Мексика, Италия, Канада, Исландия. В разгар Чемпионата мира по футболу диджеи из этих стран займут на одну ночь веранду ночного клуба Heaven, чтобы сообразить на четверых лучшую интернациональную вечеринку из всех, что могут случиться в столице этим летом. Всех вместе объединяет не только безграничная любовь к музыке, но и геройство на главных танцполах Burning Man, включая Mayan Warrior и Robot Heart, а значит, ожидайте и в Москве 6 июля на веранде Heaven Mosсow настроение фестиваля от его лучших артистов. Мероприятие пройдет при поддержке BACARDI. Всю ночь для гостей вечеринки будет действовать специальное меню. Начало в 22.00.