Лучше не соваться: мистические места Москвы

Казалось бы, за все время существования Москву успели изучить вдоль и поперек. Однако до сих пор на карте столицы есть места, овеянные дурной славой.

Палаты Аверкия Кириллова

Когда-то земля, на которой построено здание, принадлежала роду Беклемишевых. В числе возможных владельцев также указывается и Малюта Скуратов , любимый опричник Ивана Грозного . По некоторым сведениям, здесь располагались "пыточные" Малюты и тайный подземный ход в Кремль. Дом, сохранившийся до наших дней, был построен в середине XVII века и принадлежал зажиточному купцу Аверкию Криллову, который затем стал думным дьяком. Его убили во время Стрелецкого бунта в Москве. Другой владелец дома Дьяк Алексей Курбатов погиб под пытками во времена Петра I, его обвинили в казнокрадстве.

А в годы репрессий это здание стали называть домом самоубийц. Здесь жили в основном деятели культуры, к некоторым из них приезжал ночью "черный воронок", после чего люди исчезали навсегда. Жизнь в ожидании и постоянном страхе была невыносима, не все выдерживали и предпочитали покончить с собой. Ходит легенда, что призрак одного из жителей дома временами появляется здесь по ночам.

Актеркин пруд

Давным-давно здесь находилось кладбище, на котором хоронили самоубийц. Позже здесь выросла целая усадьба знаменитого графа Шереметева, основателя крепостного театра. Представления устраивались регулярно, на них съезжалось много гостей. Но жизнь крепостных актрис была не так легка, как казалось крестьянам, работавшим в поле, и некоторые из них топились в Дворцовом пруду. Второе его название — Актеркин.

Ховринская больница

Строительство печально известно больницы началось в 1980 году, а в 1985 году, когда уже начали завозить некоторое оборудование, работы были приостановлены, сначала на время, а затем навсегда. Недостроенное здание привлекало любителей острых ощущений и последователей сатанинских сект, проводивших здесь свои ритуалы. В 2015 году здесь был найден труп повешенного мужчины, а в 2008 году подросток совершил самоубийство, бросившись в шахту лифта с восьмого этажа. Говорят, что из-за неразделенной любви. В этом году принято окончательное решение о сносе недостроя, а на его месте появится жилой квартал.