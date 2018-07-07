В Эрмитаже впервые появилась зона отдыха

Эрмитаже открылась зона отдыха, где посетители смогут отдохнуть после прогулки по музею или после долгого ожидания в очереди. Новое пространство располагается в галерее Растрелли и создано по образу салонов бизнес-класса.

«Теперь у нас появился лаунж бизнес-класса. Она доступна для всех, ведь мы демократическое учреждение. Для посетителей это практические единственное место, где всё для всех одинаково — и для тех, у кого бесплатные билеты, и для тех, кто с «бизнес-билетом». Все посетители равны», — рассказывает директор Эрмитажа и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Михаил Пиотровский

Зона отдыха обставлена мягкими диванами. Здесь можно зарядить гаджеты, выпить кофе и перекусить.

Фото: пресс-служба Эрмитажа.

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