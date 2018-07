5 приложений, которые пригодятся за границей

Сразу оговоримся: тут не будет стандартного перечисления «лучших приложений для путешественников»: во-первых, о них в курсе уже все, кто пользуется смартфонами, а во-вторых, они уже просто-напросто поднадоели (как и сами списки).

GetTransfer.com

В случае, когда таксистам за границей не доверяешь, прав с собой нет, а кататься на общественном транспорте нет желания, может отлично выручить сервис по бронированию трансферов с личным водителем GetTransfer.com. Позвольте себе отвлечься от руля или прокладывания маршрута и насладитесь прекрасными видами из окна. А если повезет, личный водитель еще и проведет мини-экскурсию и по секрету поделится парой полезных лайфхаков для туристов. В приложении можно как предложить свою цену, так и подобрать определенный класс и марку авто, что точно понравится даже самым привередливым путешественникам.

Instabridge.com

Куда же в наш век без интернета? По приезду на новое место туристы первым делом бросаются искать, где можно подключиться, чтобы написать маме/выложить фотку/записать сториз и так далее. Если нет времени и желания сидеть ради заветного Wi-Fi в Starbucks или McDonalds , на помощь придет приложения Instabridge о Wi-Fi шеринге. В него как местные жители, так и путешественники скидывают пароли и явки всех соединений подряд — и закрытых, и бесплатных. Вы удивитесь, но вам будут доступны миллионы интернет-точек по всему миру!

App in the Air

Помимо стандартных фич, вроде уведомлений об изменении времени рейса и завершении регистрации, приложение предлагает пользователям подробную карту с инфраструктурой любого аэропорта. Оно может рассказать о местонахождении розеток, точках wi-fi, кафе с желаемой кухней, службе розыска багажа — в общем, обо всех самых важных мелочах для туриста. Кроме того, в дополнительную платную подписку включена рассылка сообщений или push-уведомлений о статусе вашего рейса.

Settle Up

Приложение о финансах, которое поможет разделить счет в компании и вести учет всем тратам в путешествии. Основываясь на исходных данных, которые вы изначально укажете, приложение подскажет, сколько нужно внести за свой обед, кому вы остались должны, а кто будет платить за вас в следующий раз. Кстати, подключиться к приложению могут сразу несколько смартфонов: так вы сможете вместе контролировать расходы из общего бюджета.

Workaway

Если приложение из предыдущего пункта все-таки не помогло (или вы несвоевременно его обнаружили), остается надеяться только на себя. Если деньги кончились, а show must go on, пришла пора работать прямо во время путешествия! Сервис Workaway организован как специальная площадка для поиска работы за границей. Дело происходит так: вы регистрируетесь и вносите взнос, заполняете свой профайл, указываете страну, в которой находитесь или которую планируете посетить в ближайшее время и выбираете проект, который вам может быть интересен. Дальше все зависит от вашей активности и готовности тратить время на что-то помимо полноценного отдыха.

Путешествуйте без границ и находите новое уже в привычном!