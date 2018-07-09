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Международный инновационный форум пройдёт 28-30 ноября в Петербурге
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Международный инновационный форум пройдёт 28-30 ноября в Петербурге 

RT на русском 10 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Международный инновационный форум и форум «Российский промышленник» пройдут 28-30 ноября в Санкт-Петербурге, сообщает kp.ru.
На первое совещание по проведению мероприятий пришли представители четырёх комитетов, городского Союза промышленников и предпринимателей, организаторы и потенциальные участники.
«Дано поручение продолжить работу с международными спикерами и экспертами, а также проработать вопрос привлечения к работе крупных банков и венчурных фондов», — рассказали в аппарате вице-губернатора Сергея Мовчана.
Петербургский международный инновационный форум — крупнейшее в России деловое событие, посвящённое модернизации и технологическому развитию страны. В 2017 году на нём побывали более 45 тыс. специалистов, 200 компаний представили свои экспозиции.
Ранее Nation News сообщало, что стали известны даты проведения Петербургского международного экономического форума в 2019 году.
RT на русском: последние новости
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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