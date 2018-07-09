Международный инновационный форум пройдёт 28-30 ноября в Петербурге

Международный инновационный форум и форум «Российский промышленник» пройдут 28-30 ноября в Санкт-Петербурге, сообщает kp.ru

На первое совещание по проведению мероприятий пришли представители четырёх комитетов, городского Союза промышленников и предпринимателей, организаторы и потенциальные участники.

«Дано поручение продолжить работу с международными спикерами и экспертами, а также проработать вопрос привлечения к работе крупных банков и венчурных фондов», — рассказали в аппарате вице-губернатора Сергея Мовчана

Петербургский международный инновационный форум — крупнейшее в России деловое событие, посвящённое модернизации и технологическому развитию страны. В 2017 году на нём побывали более 45 тыс. специалистов, 200 компаний представили свои экспозиции.

Ранее Nation News сообщало, что стали известны даты проведения Петербургского международного экономического форума в 2019 году.