В ноябре в Петербурге пройдет инновационный форум 

В конце ноября в Петербурге пройдет XI Петербургский международные инновационный, сообщает пресс-служба вице-губернатора Сергея Мовчана.
Он станет уже девятым по счету и пройдет с 28 по 30 ноября.
Мероприятие развернется в «Экспофоруме» в Пушкине.
Петербургский международный инновационный форум — крупнейшее в России деловое событие, посвящённое модернизации и технологическому развитию страны.
В 2017 году форум посетили более 45 тысяч специалистов.
Инновационные экспозиции представили 200 компаний из 35 регионов РФ.