В ноябре в Петербурге пройдет инновационный форум

В конце ноября в Петербурге пройдет XI Петербургский международные инновационный, сообщает пресс-служба вице-губернатора Сергея Мовчана

Он станет уже девятым по счету и пройдет с 28 по 30 ноября.

Мероприятие развернется в «Экспофоруме» в Пушкине.

Петербургский международный инновационный форум — крупнейшее в России деловое событие, посвящённое модернизации и технологическому развитию страны.

В 2017 году форум посетили более 45 тысяч специалистов.

Инновационные экспозиции представили 200 компаний из 35 регионов РФ.