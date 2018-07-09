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В ноябре в Петербурге пройдет инновационный форум
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В ноябре в Петербурге пройдет инновационный форум 

АиФ Санкт-Петербург 3 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В конце ноября в Петербурге пройдет XI Петербургский международные инновационный, сообщает пресс-служба вице-губернатора Сергея Мовчана.
Он станет уже девятым по счету и пройдет с 28 по 30 ноября.
Мероприятие развернется в «Экспофоруме» в Пушкине.
Петербургский международный инновационный форум — крупнейшее в России деловое событие, посвящённое модернизации и технологическому развитию страны.
В 2017 году форум посетили более 45 тысяч специалистов.
Инновационные экспозиции представили 200 компаний из 35 регионов РФ.
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