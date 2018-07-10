В парке Москвы появится зеркальная пещера

Московский район Хорошево-Мневники хорошеет: помимо новых кварталов, здесь в скором времени будет открыт и ландшафтный парк, над созданием которого трудятся дизайнеры.

Ядром парка станет экспозиция «Погружение в сон» — автономный кусок зелени на 100 квадратных метрах с более чем 2 000 растений и 30 деревьями. Композицию придумали латвийские дизайнеры Диана Кравченко и Эвелина Разевская, которые завоевали золотую медаль в номинации Show Garden и Гран-при Московского международного фестиваля садов и цветов.

Теперь «Погружение в сон» займёт почётное место в Wellton Park 75 квартала Хорошево-Мневники. Организацией руководит концерн «Крост», который проспонсировал создание экспозиции — её стоимость составила около 6,5 миллионов рублей.

В центре живописного ландшафтного шедевра расположена зеркальная пещера, увитая лианами и окружённая лесным ручьём. Весь пол укрыт мхом, а свет удивительным образом растворяется внутри, отражаясь от стен и потолка. Гармония с природой и душевное равновесие — вот что ощущается здесь наиболее явственно. Этот уголок леса станет доминантой ландшафтного оформления жилого комплекса Wellton Park. На радость его жителям.