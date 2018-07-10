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Москвичей сделают воздушными гимнастами
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Москвичей сделают воздушными гимнастами 

Мослента 1 час назад
Фото: Eva.ru
В парке Горького появился новый аттракцион — трапеция для полетов — а также открылась летняя школа воздушной гимнастики. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.
Высота аттракциона — 10 метров, длина — 30 метров. Он будет находиться в парке до сентября. Все желающие могут не только полетать на нем, но и обучиться основам воздушной гимнастики в летней школе: гимнастике на полотнах, прыжкам на батуте, хождению по тросам, жонглированию.
В рамках школы ученики также смогут попробовать себя в роли артиста цирка. Для них будут проводить вечерние театрализованные шоу совместно с педагогами и профессиональными гимнастами, на которых они смогут показать, чему научились.
Летняя школа воздушной гимнастики открывается в Москве уже в третий раз. Обучение платное. Записаться на тренировку можно на сайте школы или по телефону.
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