Ещё
В воскресенье северян приглашают на фестиваль волшебных шаров
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Ты водишь!
Комедия
Купить билет
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет

В воскресенье северян приглашают на фестиваль волшебных шаров 

29.ru 9 часов назад
Фото: 29.ru
Вход на праздник — бесплатный
Атмосферу сказки создадут в это воскресенье на городском пляже Архангельска. Здесь пройдет фестиваль волшебных шаров. Начнется мероприятие в 21:00, тогда, по планам, участники запустят в небо разноцветные огоньки.
Единственное, что может стать помехой для праздника — белые ночи. В девять вечера в столице Поморья еще будет светло, но эта особенность Архангельска организаторов не пугает.
— На самом деле, мы уже не в первый раз проводим фестивали у вас в городе, да и в нашем маршруте Архангельск-не единственный город с такими условиями. Все фестивали проводятся по плану, ничего не отменяем, — пояснила 29.ru одна из организаторов события Ольга Орлова.
Архангелогородцы радуются любой возможности раскрасить будни, к примеру, фестивали красок собирают огромное количество участников.
— У нас красивый город, но летом в нем проходит не так много событий, не считая фестиваля уличных театров и дня города, к примеру. Так что ходим семьей и на праздник шаров, и на фестивали красок, — поделилась мнением архангелогородка Анна.
29.ru: последние новости
"Музыка закатов" зазвучит для северян сегодня вечером на Яграх В Архангельске откроют фан-зону во время матча Россия-Хорватия В Шенкурском районе восстановили один из самых древних памятников деревянного задчества в Поморье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые глупые русские переводы названий фильмов3
Тест: вспомните самые известные роли Ахеджаковой87
Тест: помните ли вы фильм «12 стульев»37
Фильмы, предсказавшие события из будущего3
Милые ляпы в советских фильмах4
Видео
06:30
Премьера новой серии «Возвращения в Простоквашино»
ТВ
07:07
В парке Москвы появится зеркальная пещера
Город
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
00:56
Звезда «Игры престолов» объяснила важность секса
Кино
10:12
Голливудские секреты, которые не хотят раскрывать
Кино
11:15
Самые глупые русские переводы названий фильмов
Кино
14:19
Кто дарит голоса западным звездам
Кино
02:57
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
Кино
05:40
Мрачные финалы мультиков, которые детям не показали
Кино
02:59
Рязанов снял весь почти фильм в одной квартире
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение