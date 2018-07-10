В воскресенье северян приглашают на фестиваль волшебных шаров

Вход на праздник — бесплатный

Атмосферу сказки создадут в это воскресенье на городском пляже Архангельска. Здесь пройдет фестиваль волшебных шаров. Начнется мероприятие в 21:00, тогда, по планам, участники запустят в небо разноцветные огоньки.

Единственное, что может стать помехой для праздника — белые ночи. В девять вечера в столице Поморья еще будет светло, но эта особенность Архангельска организаторов не пугает.

— На самом деле, мы уже не в первый раз проводим фестивали у вас в городе, да и в нашем маршруте Архангельск-не единственный город с такими условиями. Все фестивали проводятся по плану, ничего не отменяем, — пояснила 29.ru одна из организаторов события Ольга Орлова

Архангелогородцы радуются любой возможности раскрасить будни, к примеру, фестивали красок собирают огромное количество участников.

— У нас красивый город, но летом в нем проходит не так много событий, не считая фестиваля уличных театров и дня города, к примеру. Так что ходим семьей и на праздник шаров, и на фестивали красок, — поделилась мнением архангелогородка Анна.