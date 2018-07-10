Воронежцев пригласили на бесплатный фестиваль светящихся шаров 

Праздник пройдёт в Центральном парке. «Фестиваль волшебных шаров» пройдёт в Центральном парке в субботу и воскресенье, 21 и 22 июля. Вход на праздник бесплатный, никаких возрастных ограничений нет, рассказали организаторы в группе в соцсети. Гостей фестиваля ждут флешмоб светящихся шаров, конкурсы для взрослых и детей, световое шоу, живая классическая музыка. Праздник задержится в Воронеже на два дня — и 21, и 22 июля он начнётся в 21:00 и продлится час. Подробности можно уточнить у организаторов. Екатерина Трещикова
Фото — из группы орагнизаторов в соцсети