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Воронежцев пригласили на бесплатный фестиваль светящихся шаров
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Воронежцев пригласили на бесплатный фестиваль светящихся шаров 

Вести Воронеж 8 часов назад
Фото: Вести Воронеж
Праздник пройдёт в Центральном парке. «Фестиваль волшебных шаров» пройдёт в Центральном парке в субботу и воскресенье, 21 и 22 июля. Вход на праздник бесплатный, никаких возрастных ограничений нет, рассказали организаторы в группе в соцсети. Гостей фестиваля ждут флешмоб светящихся шаров, конкурсы для взрослых и детей, световое шоу, живая классическая музыка. Праздник задержится в Воронеже на два дня — и 21, и 22 июля он начнётся в 21:00 и продлится час. Подробности можно уточнить у организаторов. Екатерина Трещикова
Фото — из группы орагнизаторов в соцсети
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