Дарвиновский музей предлагает разобраться в «Динамическом Хаосе» 

12 июля в 19.00 в Дарвиновском музее состоится кураторская экскурсия искусствоведа Кирилла Алексеева по выставке «Динамический Хаос».
Художники предлагают зрителю увидеть сложные броуновские структуры окружающего мира, заключённые в форму бытовых явлений: уличная суета, движение транспорта. Видимая бессмысленность действий становится динамической структурой реальности.
Основное здание, галерея 2 этажа
Для посетителей музея вход свободный
Начало в 19:00 Сбор экскурсионной группы у касс Выставочного корпуса в 18:45