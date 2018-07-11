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Дарвиновский музей предлагает разобраться в «Динамическом Хаосе»
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Дарвиновский музей предлагает разобраться в «Динамическом Хаосе» 

Наш Теплый стан 11 июля 2018
Фото: Наш Теплый стан
12 июля в 19.00 в Дарвиновском музее состоится кураторская экскурсия искусствоведа Кирилла Алексеева по выставке «Динамический Хаос».
Художники предлагают зрителю увидеть сложные броуновские структуры окружающего мира, заключённые в форму бытовых явлений: уличная суета, движение транспорта. Видимая бессмысленность действий становится динамической структурой реальности.
Основное здание, галерея 2 этажа
Для посетителей музея вход свободный
Начало в 19:00  Сбор экскурсионной группы у касс Выставочного корпуса в 18:45
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