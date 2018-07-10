Обновленный Музей русской водки откроется на территории Кремля в Измайлово

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости . Историю самого известного русского напитка расскажут в интерактивном пространстве нового Музея русской водки, который откроется на территории культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово» 15 июля, сообщили в пресс-службе проекта.

Музей переехал в новое здание — во «Дворец русской трапезы», и его открытие пройдет в рамках первого международного фестиваля «Русская кухня».

"Russian Vodka Museum — не обычный постсоветский музей со скучными стеллажами и усыпляющей экскурсией, а выставочное пространство современного формата, где посетитель в интерактивной форме знакомится с историей самого известного русского напитка. Для лучшего знакомства с объектом гость музея задействует все свои рецепторы: зрение, вкус, слух и даже обоняние", — говорится в сообщении пресс-службы.

В оформлении холла музея приняли участие современные граффити-художники, встречать посетителей будет бармен. Гости экспозиции узнают историю не только водки, но и уникальных образцов посуды, например, классического граненого стакана.