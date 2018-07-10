В Петербурге представят копию «Прогулки» Шагала, составленную из трёх тысяч шоколадных конфет

В Летнем саду в Санкт-Петербурге представят копию картины «Прогулка» Марка Шагала , составленную из трёх тысяч шоколадных конфет-пралине, сообщает kp.ru

Акция пройдёт 14 июля. Она приурочена ко Всемирному дню шоколада, а также к 120-летнему юбилею открытия Русского музея для посетителей.

«Каждый посетитель Летнего сада сможет попробовать кусочек произведения или унести его с собой. Любоваться природой, прекрасными произведениями искусства — это истинное удовольствие, а если при этом оно будет ещё и вкусным, то это вдвойне приятно», — заявили в музее.

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