В Петербурге все-таки откроют музей Бродского 

Музей «Полторы комнаты» Иосифа Бродского в Санкт-Петербурге получил шанс открыться для посетителей на регулярной основе, сообщает "Петербургский дневник".
Инвестор Максим Левченко, управляющий партнер Fortgroup и председатель попечительского совета Фонда создания Музея Бродского, выкупил для музея квартиру в доме Мурузи, соседствующую с той, в которой жил поэт.
Теперь здесь можно будет обустроить полноценный музей. Ранее этому мешало несогласие соседки поэта на выкуп ее комнаты. Сейчас в планах инвестора объединить две квартиры в обход ее жилья, таким образом получив парадный вход, гардероб, лекционно-выставочное пространство.
Музей Иосифа Бродского «Полторы комнаты» впервые открылся для посетителей на один день в 2015 году.