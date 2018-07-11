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В Петербурге все-таки откроют музей Бродского
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В Петербурге все-таки откроют музей Бродского 

Газета.Ru 11 июля 2018
Фото: Газета.Ru
Музей «Полторы комнаты» Иосифа Бродского в Санкт-Петербурге получил шанс открыться для посетителей на регулярной основе, сообщает "Петербургский дневник".
Инвестор Максим Левченко, управляющий партнер Fortgroup и председатель попечительского совета Фонда создания Музея Бродского, выкупил для музея квартиру в доме Мурузи, соседствующую с той, в которой жил поэт.
Теперь здесь можно будет обустроить полноценный музей. Ранее этому мешало несогласие соседки поэта на выкуп ее комнаты. Сейчас в планах инвестора объединить две квартиры в обход ее жилья, таким образом получив парадный вход, гардероб, лекционно-выставочное пространство.
Музей Иосифа Бродского «Полторы комнаты» впервые открылся для посетителей на один день в 2015 году.
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