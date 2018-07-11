В Петербурге все-таки откроют музей Бродского

Инвестор Максим Левченко , управляющий партнер Fortgroup и председатель попечительского совета Фонда создания Музея Бродского, выкупил для музея квартиру в доме Мурузи, соседствующую с той, в которой жил поэт.

Теперь здесь можно будет обустроить полноценный музей. Ранее этому мешало несогласие соседки поэта на выкуп ее комнаты. Сейчас в планах инвестора объединить две квартиры в обход ее жилья, таким образом получив парадный вход, гардероб, лекционно-выставочное пространство.

Музей Иосифа Бродского «Полторы комнаты» впервые открылся для посетителей на один день в 2015 году.