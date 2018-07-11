Чехов и Наполеон: фестиваль реконструкции в Москве

Ежегодный фестиваль «Времена и эпохи» пройдет в столице с 10 по 22 августа. Его основные площадки расположатся на Тверской площади, Никитском, Страстном и Тверском бульварах, в Камергерском переулке и на Профсоюзной улице.

Фестиваль «Времена и эпохи» пройдет в Москве в восьмой раз с 10 по 22 августа. Это один из самых красочных фестивалей цикла «Московские сезоны». В разных частях города заработают 30 площадок, на которых свои программы представят российские и европейские клубы реконструкторов.

Они воссоздадут разные эпохи — от каменного до конца XX века. Гости смогут увидеть костюмированные спектакли, послушать лекции, посетить исторические выставки и стать студентами средневекового университета.

Площадки будут работать ежедневно с 11:00 до 21:00. Вход на них будет свободным.

На Никитском бульваре, к примеру, представят быт начала XX века таким, как он описан в произведениях выдающегося русского писателя Антона Чехова . Здесь покажут цикл спектаклей по мотивам его рассказов и пьес. Сцены разыграют реконструкторы в костюмах того времени.

На Тверском бульваре воссоздадут атмосферу Отечественной войны 1812 года. Там поставят шатры армии Наполеона и Александра I. Их будут охранять солдаты и офицеры в мундирах начала XIX века. Посетители этой площадки побывают на полевой кухне и посмотрят на работу мастера полковой кузницы.

Лекции, посвященные работе легендарного Московского уголовного розыска (МУР) в 1945–1953 годах, пройдут на Страстном бульваре. В послевоенное время в столице орудовали банды, в том числе и несовершеннолетних преступников. Гости площадки узнают, как ловили правонарушителей и на какие хитрости приходилось идти муровцам. В Камергерском переулке откроется средневековый университет, «студенты» которого познают тайны алхимии, разберутся в устройстве средневековых машин и изучат открытия Леонардо да Винчи

Площадка на Профсоюзной улице будет посвящена столичным вокзалам. Там можно будет познакомиться с бытом железнодорожников середины XIX и XX веков — кондукторов, машинистов, телеграфистов. Провести время так, как это делали стиляги (молодежь эпохи хрущевской оттепели), гости фестиваля смогут на Тверской площади. На сцене будут читать популярные в 1960-е годы стихи, а по вечерам — играть джаз. На улице организуют танцевальные вечеринки и интерактивные представления, а в павильонах откроют выставки афиш, плакатов, фотографий и обложек журналов того времени.

Также в дни фестиваля подведут итоги международного конкурса исторических проектов. Самые интересные будут представлены на площади Революции. А девять победителей конкурса получат по одному миллиону рублей на реализацию своих проектов. Таким образом, призовой фонд фестиваля составит девять миллионов рублей.

В прошлом году фестиваль «Времена и эпохи. Собрание» проходил в Москве с 1 по 12 июня. Его посетили около пяти миллионов человек. На площадках были представлены 12 эпох — от железного века до начала прошлого столетия. Гости фестиваля побывали в греческом поселении, деревне кельтов, лагерях римских легионеров и солдат русской императорской армии.