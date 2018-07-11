Город накроет «Свежесть лета»

Фестиваль «Свежесть лета 2018» вновь приходит в столицу.

Гостей ждет развлекательная программа на любой вкус, не случайно девиз фестиваля: «Музыка, Еда, Спорт, Красота!»

21 июля в самом сердце Москвы, в Екатерининском парке,

пройдет крупнейший московский семейный фестиваль «Свежесть лета».

Сюда можно будет прийти огромной веселой компанией, всей семьей, пригласить друзей и гостей города, прихватив с собой домашних питомцев — развлечение найдется каждому — от мала до велика.

Весь день в Екатерининском парке будет звучать МУЗЫКА. В музыкальном марафоне примут участие музыканты и артисты самых разных направлений и жанров — от молодых начинающих исполнителей — до общепризнанных звезд, чьи песни наизусть знает не одно поколение москвичей.

партнерский материал

Для тех, кто не представляет себе ни дня без спорта, организаторы подготовили настоящий праздник СПОРТА. Утро — традиционно начнется с Йоги и продолжится веселым марафон на роликах и самокатах по аллеям парка; спортивными танцами на верандах и танцевальным флэшмобом по Зумбе у пруда; для сильных духом и телом мужчин будут организованы мастер классы чемпионов боевых искусств; а украшением фестиваля станет площадка возрождения исторических традиций наших предков — «Турнир по городкам»! У гостей фестиваля будет уникальная возможность приобщиться к этому истинно русскому виду спорта на специально оборудованной для игры площадке.

В рамках фестиваля состоится летняя семейная спартакиада для многодетных семей «Движение». Всех участников и победителей ждут призы.

Любители ЕДЫ на свежем воздухе смогут не только попробовать фаст-фуд самых разных стран мира, но и принять участие в первом Московском семейном чемпионате «Кулинарный поединок» на лучшее барбекю (BBQ), чтобы похвастаться своим умением готовить бургер «по-московски» и мясо на гриле. Те же, кто следит за своим весом, смогут посетить мастер-классы по приготовлению вкусной и здоровой еды в зоне уникального «Кулинарного шатра», где ведущие шеф повара нашего города поделятся своими рецептами и секретами кухни, а так же устроят импровизированную автограф — сессию с поклонниками, гостями и зрителями фестиваля.

партнерский материал

Пока мужская часть гостей будет отрываться на спортивных площадках, лучшие стилисты и визажисты города проведут для милых девушек и женщин мастер-классы КРАСОТЫ в салоне «под открытым небом», а для любителей массажа будет устроен тест — сеанс от сильных рук и опытных массажистов Москвы.

Особое место в парке займут площадки для старшего поколения москвичей и гостей города. Проект «Московского долголетия» организует парад-марафон песенных коллективов и исполнителей от всех округов нашей столицы, а для тех, кто любит и ведет активный образ жизни, можно будет проявить себя и сразиться в настольный теннис, бильярд или шахматы.

партнерский материал

Для самых маленьких гостей фестиваля «Свежесть лета» организаторы приготовили спортивные развлечения, гонки на мини-автомобилях, аттракционы на батутах, всевозможные игры, литературные встречи, кулинарные мастер-классы и даже театральные квесты.

Фестивальный марафон завершится грандиозной дискотекой под «открытым небом» от модных московских диджеев, выступлением специального гостя и праздничным фейерверком!

Вход на фестиваль абсолютно свободный,