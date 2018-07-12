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Мастера оперетты соберутся на фестиваль в Гатчине
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Мастера оперетты соберутся на фестиваль в Гатчине 

Ivyborg.ru 10 часов назад
13 июля в Гатчине стартует II фестиваль «Оперетта-парк». На три дня территория гатчинского музея и парка станет сценой, на которой будут показывать спектакли.
Организаторами фестиваля выступают Санкт-Петербургский государственный театр музыкальной комедии и музей-заповедник «Гатчина».
В первый вечер можно будет увидеть оперетту «Бабий бунт» Евгения Птичкина. Спектакль поставил народный артист России Юрий Лаптев. Второй вечер мероприятия откроется «Сильвой» Имре Кальмана в постановке Анны Осипенко. Завершится фестиваль гала-концертом.
Подробную информацию о билетах можно узнать на сайте фестиваля.
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