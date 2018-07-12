Выходные: ЧМ, танцы и мороженое

Июль в разгаре, погода хорошая, футбольное безумие подходит к концу. Чем, помимо просмотра финала ЧМ, можно будет заняться в эти выходные?

Вкусно поесть. Уже сегодня, 12 июля в семейном ресторане «На Мосфильмовской» пройдет два тематических ужина. В 18.00 начнется камерный эногастрономический ужин с представителем итальянского винодельческого хозяйства Corte Moschina. Любителей моллюсков в тот же день приглашает шеф-повар ресторана Михаил Кощеев — он организует гастрономический вечер «Сегодня ракушки». В специальном тематическом меню — пять блюд из мидий, устриц и вонголе. Старт в 20:00.

Узнать все про лошадей. 13 июля в жилом Доме П. Т. Клюева, расположенном на территории Московского зоопарка, пройдет арт-пятница «Посвящение лошади». В программе интересные лекции о лошадях, мастер-классы на ту же тему, а также необычная экспозиция, в которую войдут картины, фотографии и скульптурные композиции, посвященные грациозным животным. Гостей ждут с 16.00 до 18.00.

Отметить День взятие Бастилии. 14 июля, в эту знаменательную для всех французов дату — День взятия Бастилии, необистро Geraldine отпразднует ровно год успешной работы в новом формате. Гостям будут дарить подарки от партнера необистро — французского парфюмерного дома Christian Dior, и, конечно же, угощать праздничным тортом. Подробности ищите в социальных сетях ресторана.

Все-таки посмотреть финал ЧМ. Сделать это можно, например, на BUD Boat, двухпалубном корабле, курсирующий по Москве-реке. Программа мероприятий на BUD Boat включает не только просмотры футбольных матчей на гигантском экране, но и зажигательные вечеринки под сеты известного продюсера, диджея — DJ Tactics. В перерыве футбольных трансляций верхняя палуба корабля превращается в танцпол, освещенный яркими прожекторами. Гости могут сфотографироваться на фоне вертолета и отдохнуть в баркузи (джакузи с баром) на борту. Нижняя палуба предоставляет возможность сфотографироваться с трофеем лучшему игроку матча BUD Man of the Match, обладателями которого стали за время Чемпионата Неймар, Сделать это можно, например, на BUD Boat, двухпалубном корабле, курсирующий по Москве-реке. Программа мероприятий на BUD Boat включает не только просмотры футбольных матчей на гигантском экране, но и зажигательные вечеринки под сеты известного продюсера, диджея — DJ Tactics. В перерыве футбольных трансляций верхняя палуба корабля превращается в танцпол, освещенный яркими прожекторами. Гости могут сфотографироваться на фоне вертолета и отдохнуть в баркузи (джакузи с баром) на борту. Нижняя палуба предоставляет возможность сфотографироваться с трофеем лучшему игроку матча BUD Man of the Match, обладателями которого стали за время Чемпионата Неймар, Лионель Месси , Криштиану Рональду и другие.

Затусить с чемпионами. Ну а после трансляции финала Чемпионата мира-2018 можно отправиться праздновать победу сборной Франции (ну или сборной Хорватии, тут как повезет) в BUD Club. 15 июля танцпол раскачает сам Ну а после трансляции финала Чемпионата мира-2018 можно отправиться праздновать победу сборной Франции (ну или сборной Хорватии, тут как повезет) в BUD Club. 15 июля танцпол раскачает сам Armin van Buuren . Армин, между прочим, обладатель многочисленных наград, включая первое место в списке «Топ-100 диджеев по версии фанатов» журнала DJ Magazine, многократный номинант премии «Грэмми» в категории «Лучшая танцевальная запись» за песню This Is What It Feels Like. Не пропустите!

Съесть мороженое. My Gelato стала участником Городской программы лояльности при поддержке My Gelato стала участником Городской программы лояльности при поддержке Правительства Москвы и ГУП «Московский Метрополитен». Все владельцы карт метрополитена «Тройка» смогут прийти и попробовать джелато просто предъявив карту с накопленными бонусами при оплате. Бонусы начисляются партнерами акции на карту при ее предъявлении или через одноименное мобильное приложение в личный кабинет владельца карты. В личном кабинете каждый участник сможет отследить свой статус и количество накопленных бонусов.

Сходить на выставку. В Центре МАРС состоится выставка «Ожившие картины Яна Вермеера» — проекта студентов и выпускников Московской школы кино, воссоздавших с помощью фоторепродукций полотна В Центре МАРС состоится выставка «Ожившие картины Яна Вермеера» — проекта студентов и выпускников Московской школы кино, воссоздавших с помощью фоторепродукций полотна Яна Вермеера . Нидерландский живописец XVII века оказал высокое влияние на появление кинематографа — именно он использовал камеру-обскуру для создания поразительных полотен, четкой передачи световых бликов, фактур и текстур. И в позднее именно камера-обскура легла в основу создания фотокамер, используемых, в том числе, в процессе создания фильмов. При создании фоторепродукций проекта «Ожившие картины Яна Вермеера» по брифу куратора программы «Художественная постановка» Аддиса Гаджиева, повторяющих картины всемирно известного художника, учащимися Московской школы кино не использовались фоторедакторы и были применены только инструменты художественной постановки, грима, саунд-дизайна и операторского освещения. Выставка продлится до 10 августа.