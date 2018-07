Выходные: ЧМ, танцы и мороженое 

Июль в разгаре, погода хорошая, футбольное безумие подходит к концу. Чем, помимо просмотра финала ЧМ, можно будет заняться в эти выходные?

Вкусно поесть. Уже сегодня, 12 июля в семейном ресторане «На Мосфильмовской» пройдет два тематических ужина. В 18.00 начнется камерный эногастрономический ужин с представителем итальянского винодельческого хозяйства Corte Moschina. Любителей моллюсков в тот же день приглашает шеф-повар ресторана Михаил Кощеев — он организует гастрономический вечер «Сегодня ракушки». В специальном тематическом меню — пять блюд из мидий, устриц и вонголе. Старт в 20:00.

Узнать все про лошадей. 13 июля в жилом Доме П. Т. Клюева, расположенном на территории Московского зоопарка, пройдет арт-пятница «Посвящение лошади». В программе интересные лекции о лошадях, мастер-классы на ту же тему, а также необычная экспозиция, в которую войдут картины, фотографии и скульптурные композиции, посвященные грациозным животным. Гостей ждут с 16.00 до 18.00.

Отметить День взятие Бастилии. 14 июля, в эту знаменательную для всех французов дату — День взятия Бастилии, необистро Geraldine отпразднует ровно год успешной работы в новом формате. Гостям будут дарить подарки от партнера необистро — французского парфюмерного дома Christian Dior, и, конечно же, угощать праздничным тортом. Подробности ищите в социальных сетях ресторана.

Сделать это можно, например, на BUD Boat, двухпалубном корабле, курсирующий по Москве-реке. Программа мероприятий на BUD Boat включает не только просмотры футбольных матчей на гигантском экране, но и зажигательные вечеринки под сеты известного продюсера, диджея — DJ Tactics. В перерыве футбольных трансляций верхняя палуба корабля превращается в танцпол, освещенный яркими прожекторами. Гости могут сфотографироваться на фоне вертолета и отдохнуть в баркузи (джакузи с баром) на борту. Нижняя палуба предоставляет возможность сфотографироваться с трофеем лучшему игроку матча BUD Man of the Match, обладателями которого стали за время Чемпионата Неймар, Лионель Месси , Криштиану Рональду и другие.

Ну а после трансляции финала Чемпионата мира-2018 можно отправиться праздновать победу сборной Франции (ну или сборной Хорватии, тут как повезет) в BUD Club. 15 июля танцпол раскачает сам Armin van Buuren . Армин, между прочим, обладатель многочисленных наград, включая первое место в списке «Топ-100 диджеев по версии фанатов» журнала DJ Magazine, многократный номинант премии «Грэмми» в категории «Лучшая танцевальная запись» за песню This Is What It Feels Like. Не пропустите!